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高雄學習式紅燈 挨轟交通陷阱

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導
高雄1600處號誌設置學習式紅燈讀秒系統，倒數秒數結束後會呈紅色虛線閃爍，不會立即變為綠燈。記者宋原彰／攝影
高雄1600處號誌設置學習式紅燈讀秒系統，倒數秒數結束後會呈紅色虛線閃爍，不會立即變為綠燈。記者宋原彰／攝影

高雄有超過4分之1的號誌為學習式紅燈讀秒系統，紅燈倒數結束後不會馬上轉綠燈，而以紅色虛線閃爍「適應」新的號誌周期，但有議員發現有些號誌虛線閃爍長達1分鐘，造成用路人誤認紅燈倒數結束，逕自起步反造成危險，議員痛批是交通陷阱、智障號誌，要求全面汰換。

交通局回應，台灣各縣市多採學習式紅燈讀秒系統，供駕駛人識別，在號誌轉換周期或由警方手動控制號誌時，閃爍紅色虛線能讓系統學習號誌周期，不會貿然顯示秒數、混淆用路人，新設號誌會逐步改為主動式號誌系統。

交通局統計，全市6000多處路口號誌中，有1600處為學習式號誌。市議員鄭孟洳發現，許多學習式號誌路口若遇周期變更，為適應新周期，紅燈倒數結束後不會馬上轉為綠燈，而是改為虛線持續閃爍，導致有駕駛人誤認紅燈倒數結束，起動才發現號誌未變更，變成「交通陷阱」。

一名交通警察直言，學習式號誌在市區普遍，多數秒數不會太久，確實曾發生騎士見秒數結束後即起步，導致急煞或在路中自摔；如自由路、新庄仔路口，尖峰時段平均每10名駕駛人，就有1人誤認紅燈倒數結束就往前行駛，雖不致釀嚴重車禍，但確實造成駕駛困擾。

有市民認為，閃爍虛線讓人看了霧煞煞，紅燈秒數應該如實呈現。

鄭孟洳質疑，學習式系統約需2至3周才能適應號誌周期，有些路口虛線閃爍長達1分鐘，若倒數秒數僅供參考，為何不取消號誌倒數？學習式號誌恐讓駕駛看不懂，建議全面汰換為「主動式系統」。

交通局智慧運輸中心主任許乃文解釋，目前全市確實有109處學習式號誌會有較長的閃爍時間，目前市府已先將學習式系統解除。過往學習式號誌是依「紅燈剩餘時間」被動顯示秒數，未來逐步改為主動式系統後，會直接顯示紅燈秒數。

交通局長張淑娟補充，因體恤駕駛想知道紅燈等待時間，才設置紅燈倒數，目前新設的主動式號誌系統已解決學習式號誌缺點，未來學習式號誌會逐年汰除更換。

紅燈 議員

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