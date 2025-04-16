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金門花2千萬 重建西園里民中心

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門報導
金門縣金沙鎮西園里民活動中心新建工程昨動土，縣長陳福海率貴賓主持動土。記者蔡家蓁／攝影
金門縣金沙鎮西園里民活動中心新建工程昨動土，縣長陳福海率貴賓主持動土。記者蔡家蓁／攝影

金門縣金沙鎮西園里民活動中心前身為西園鹽場辦公房屋，2000年由縣府撥用作為活動空間，使用迄今已顯老舊，經評估發現結構安全堪虞，決定於原址拆除重建，新建工程昨天動土，未來將結合鹽場文化資源，活化在地空間，同步強化社區功能。

金沙鎮公所表示，原西園里民活動中心為早期建物，經委託台北市土木技師公會進行耐震能力評估後，發現2樓混凝土柱縱向裂縫嚴重，結構耐震能力不足，且高氯離子含量加速建物劣化，已無補強價值，公所遂推動拆除重建計畫，總經費2074萬元。

縣長陳福海強調，公共建設必須在監察院監督下審慎推動，錢要花在刀口上，將嚴格把關施工品質，避免危樓再現，也期盼完工後妥善活化使用，結合西園鹽場歷史與文化，成為社區發展的新動能。

西園里涵蓋西園、后珩、浯坑、田墩一帶，人口共計1659人，活動中心肩負舉辦政令宣導、節慶活動、健康講座以及當投開票所等多種功能，也規畫為防災避難收容所。

建物 金門 陳福海

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