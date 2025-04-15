母親節前夕業者推優惠活動 高雄夢時代展上億皇冠套組

母親節即將來臨，高雄多家業者搶推優惠活動，高雄夢時代迎來日本首席婚鑽戒品牌銀座白石與比利時百年珠寶品牌EXELCO DIAMOND新門市今天開幕，展出逾3億元的皇冠套組，吸引消費者目光。開幕期間購買結婚對戒或訂婚鑽戒，可獲專屬禮物，母親節檔期優惠同步推出，包含對戒95折及滿額回饋。代言人陳傑憲的「王者光輝」廣告也於開幕同步發佈，傳遞真愛承諾，日本NEW ART集團會長白石幸生親臨開幕，他強調深耕台灣市場的決心。

以川粵料理聞名的高雄國賓大飯店宣告熄燈，讓老饕們相當不捨。所幸原班人馬成功聚首，在愛河河畔打造「韻藏中餐廳」，延續經典美味，這次母親節特別推出包括花膠土雞湯、犇牛豆腐堡、藤椒牛肉麵，漁香扣元蹄等六道經典粵菜，每道都是主廚翁明道精心研發，香麻帶勁的四川風味，現在購買還有早鳥限時七折優惠。