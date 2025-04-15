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連江縣警局：今年已取締5起酒駕 籲勿以身試法

中央社／ 連江縣15日電

連江縣政府警察局今天指出，今年至4月14日止，已取締5起酒駕案件，其中3件酒測值達觸犯公共危險罪嫌標準。酒後不開車已是全民共識，呼籲勿以身試法。

連江縣政府警察局今天發布新聞稿指出，去年縣內發生首例酒駕肇事致死案件，今年1月起於各鄉持續執行擴大酒駕臨檢，至14日止共取締酒駕案件5件，其中3件酒測值超過每公升0.25毫克。最近一起為14日凌晨，1名機車騎士涉嫌酒後駕車，並以違反公共危險罪嫌移送連江地檢署偵辦。

連江縣警察局指出，隨著觀光旅遊人潮增加，將持續打擊酒駕，提高見警率，除由各警察單位依據轄區治安及交通狀況，靈活規劃治安要點及易宴飲處所等周邊路段，加強機動巡守動態稽查外，更結合台北市區監理所連江監理站、連江縣交通旅遊局與環境資源局等，落實專案稽查工作，取締惡性違規。

縣警局呼籲，馬祖地區道路坡度陡峭，且無紅綠燈，而酒後駕車容易引發嚴重人員傷亡，聚餐飲酒後可請親友接送、代駕或搭乘大眾交通工具，以免因一時疏忽釀成終身遺憾。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

警察 酒駕

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