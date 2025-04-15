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都更危老常遇釘子戶 高雄議員建議「代拆」要有依據
高雄曾發生城中城大火悲劇，高雄都更與危老重建件數卻是全國後段班，議員黃紹庭今在議會表示，都更或危老推動困難，常因「釘子戶」導致實施者望而止步，高雄應給予「代拆」法源依據，加速推動都更案。都發局表示，相關辦法研擬中，下個會期送議會討論。
高市議會今天進行工務部門業務質詢，議員黃紹庭指出，高雄老舊建築多，沒人希望再發生城中城事件，唯有透過危老改建或都更才能防止公共意外發生，但自2017年危老重建條例制定至今，台北市核定988件、新北602件、台中838件、高雄416件。
黃紹庭說，高雄不只是危老改建後段班，都更成績也不好看，至今只有完成31件，遠不如台北市及新北市。此外，都更常面臨棘手的釘子戶問題，必須要讓實施者有法源依據，可依法拆除，否則可能產生法律訴訟問題，目前北市、新北已上路，甚至連這一輩子可能不會碰到都更問題的澎湖縣也有類似法源，高雄應比照其他縣市制訂代拆實施辦法。
都發局長吳文彥回應，代拆辦法是中央授權的行政法規，已在局務會議討論過，再一次文字修正可公告，預計下個會期可向議會提出報告。
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