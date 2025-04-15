高雄都更案六都墊底 市府允加速推動

高雄市副議長曾俊傑今天質詢指高雄都更案六都墊底，要求市府加速推動；都發局長吳文彥表示，將透過公辦都更取得房舍，與居民交換現有住屋，或以危老改建方式推動都更案。

曾俊傑今天質詢指出，依據內政部統計2024年都更核定件數，台北市37件拿冠軍、新北市25件第二、台中市7件、台南市與新竹市各3件、桃園市核定2件；反觀高雄市只核定1件，以六都來比較，高雄市是墊底。

曾俊傑表示，高雄50年屋齡以上的房屋很多，無法應付強度與頻率都持續增高的地震，市府應加強透過都更、危老重建等方式，確保市民居住安全。他並以中興公寓與民族社區都更案為例指出，市府都更工作室已進駐多年，卻仍無成效。

吳文彥答詢表示，市府將透過公辦都更方式取得200戶房舍，這些房舍將拿來與民族社區居民交換現有住屋，藉此解決民族社區都更案；至於中興公寓都更案，則希望能以危老改建方式進行。

此外，曾俊傑也指出，高雄高爾夫球場雖已斷電斷水，卻仍有打球行為，要求市府不應放任球場繼續使用。

工務局長楊欽富表示，水利局正在規劃設置滯洪池計畫，市府會制止打球行為發生。