聽新聞
0:00 / 0:00
高雄強化科技產業園區消防 陳其邁指示加強裝備與圖資
高雄市政府今天召開市政會議，市長陳其邁指示消防局持續爭取中央補助，增購各式科技救災裝備，優先配置鄰近科技產業園區的消防單位，也定期要求廠商更新圖資，提升救災效率。
陳其邁今天主持市政會議，由消防局進行「科技產業園區消防整備報告」，說明建置救災資源與搶救演練成果，包括辦理大型災害搶救演練及強化鄰近園區消防量能，及完成搶救圖資資訊權與消防栓列管檢查等項目。
消防局表示，未來將持續落實企業自主防災管理方針，辦理座談並輔導消防演練，此外也將成立企業義消，啟動聯防並落實資訊權以提升應變效能，同時持續各項檢查、演練及增購裝備，減少風險並強化消防量能。
陳其邁指示消防局持續爭取中央補助，增購各式科技救災裝備、車輛，並優先配置鄰近園區的消防單位，提升救災效率。有關資訊權部分，也指示消防局定期要求廠商更新圖資，並確實掌握管線配置與危險物品種類、存量等資訊。
汛期將至，陳其邁也要求水利局、環保局、工務局、民政局及各區公所防汛整備，如加強檢視去年易積淹水點改善情形、轄內列管易積淹水路段巡檢工作，並優先處理道路側溝檢查，清除水道堵塞物，預防積淹水災情發生。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言