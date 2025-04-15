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高雄強化科技產業園區消防 陳其邁指示加強裝備與圖資

中央社／ 高雄15日電
高雄市長陳其邁。圖／聯合報系資料照片
高雄市長陳其邁。圖／聯合報系資料照片

高雄市政府今天召開市政會議，市長陳其邁指示消防局持續爭取中央補助，增購各式科技救災裝備，優先配置鄰近科技產業園區的消防單位，也定期要求廠商更新圖資，提升救災效率。

陳其邁今天主持市政會議，由消防局進行「科技產業園區消防整備報告」，說明建置救災資源與搶救演練成果，包括辦理大型災害搶救演練及強化鄰近園區消防量能，及完成搶救圖資資訊權與消防栓列管檢查等項目。

消防局表示，未來將持續落實企業自主防災管理方針，辦理座談並輔導消防演練，此外也將成立企業義消，啟動聯防並落實資訊權以提升應變效能，同時持續各項檢查、演練及增購裝備，減少風險並強化消防量能。

陳其邁指示消防局持續爭取中央補助，增購各式科技救災裝備、車輛，並優先配置鄰近園區的消防單位，提升救災效率。有關資訊權部分，也指示消防局定期要求廠商更新圖資，並確實掌握管線配置與危險物品種類、存量等資訊。

汛期將至，陳其邁也要求水利局、環保局、工務局、民政局及各區公所防汛整備，如加強檢視去年易積淹水點改善情形、轄內列管易積淹水路段巡檢工作，並優先處理道路側溝檢查，清除水道堵塞物，預防積淹水災情發生。

淹水 陳其邁

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