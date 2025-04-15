快訊

女乘客「太悶了」強開飛機逃生門 濟州機場航班急煞嚇壞202人

超過80病人幾乎領嘸診察費？醫嘆「看門診像做功德」…台大醫院回應了

桃園化工廠氣體外洩竄濃煙 廠內員工急疏散…消防持續灑水

高雄大寮社宅上樑 總戶數384戶估115年7月完工

中央社／ 高雄15日電

高市「大寮社會住宅（第一期）新建工程」今天舉行上樑典禮，市府水利局表示，此案主結構體工程將於這週完成，預計明年7月完工，象徵市府推動社會住宅政策又一里程碑。

高雄市副市長林欽榮今天主持「大寮社會住宅（第一期）新建工程」上樑典禮，並與立委、議員、區長、里長及統包商等人，一起祈願工程順利如期完成。

大寮社會住宅基地位於大寮捷運站2號出口旁，目前規劃興建2棟地上10層、地下2層集合式住宅，總戶數達384戶，並設置店舖、托嬰中心、日照中心、身障社區居住服務據點及綠廊帶散步道等多元公共設施。

水利局表示，此案主結構體工程將於這週完成，預計明年7月完工；目前工程進度已達55%，較預定進度超前約5%，將持續加緊腳步，確保施工品質與進度。

林欽榮表示，高雄社會住宅目前已完工1271戶，另有規劃中約6000戶、工程執行中約1萬3000戶，市府將積極落實與內政部、國家住宅及都市更新中心合作興建2萬9000餘戶社會住宅建設總目標，並陸續公布社宅基地。

林欽榮 水利局 社會住宅

延伸閱讀

嘉縣第2座「朴子安居」動土完工日期曝 全部3處社宅突破千戶

大寮社宅上梁典禮沒邀請立委 林岱樺提醒水利局長「聯絡機制要建立」

新北蘆洲首座社宅共構公有停車場 拚118年完工

高雄中正運動場啟用延後至4月底 環形步道、極限運動場引期待

相關新聞

高雄強化科技產業園區消防 陳其邁指示加強裝備與圖資

高雄市政府今天召開市政會議，市長陳其邁指示消防局持續爭取中央補助，增購各式科技救災裝備，優先配置鄰近科技產業園區的消防單...

金門西園活動中心將拆除重建 今動土工期300天

金沙鎮西園里民活動中心前身為西園鹽場辦公房屋，民國89年由縣府撥用作為活動空間，使用迄今已顯老舊，經評估結構安全堪虞，決...

影／前總統陳水扁難得公開露面 為瓷器博物館主持剪綵

前總統陳水扁繼去年參加國慶大會後，今天再度出席公開活動，為高雄一間瓷器博物館開幕進行剪綵，現場包括高雄市長陳其邁，觀光局...

金中跳電變壓器損壞 陳培瑜助爭取中央核定補助經費

金門縣金城鎮與金寧鄉在本月7日下午3點多，接連發生多起台電饋線跳脫事件，造成區域性跳電，此次突發停電造成金門高中科學大樓...

影／紅燈倒數完不是綠燈...高雄號誌「學習式讀秒」 惹怒民眾批陷阱

高雄近6千個紅綠燈號誌，其中3分之1、近2千個紅綠燈設置「學習式紅燈讀秒」系統，號誌周期轉換時，在紅燈倒數秒數結束後，會...

愛河漂魚屍殺風景 撈起850公斤

愛河是高雄代表景點，前天大量死亡土黃仔魚漂浮水面發出臭味，鱗片反光如銀河星點，目擊者說「延續好幾百公尺，看不到盡頭」。民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。