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金門西園活動中心將拆除重建 今動土工期300天

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金沙鎮西園里民活動中心新建工程今天舉行動土，金門縣長陳福海（左）在致詞時也特別提到中央現在管制金門興建社區活動中心，只有鎮長吳有家可以爭取興建，相當不容易。記者蔡家蓁／攝影
金沙鎮西園里民活動中心新建工程今天舉行動土，金門縣長陳福海（左）在致詞時也特別提到中央現在管制金門興建社區活動中心，只有鎮長吳有家可以爭取興建，相當不容易。記者蔡家蓁／攝影

金沙鎮西園里民活動中心前身為西園鹽場辦公房屋，民國89年由縣府撥用作為活動空間，使用迄今已顯老舊，經評估結構安全堪虞，決定原址拆除重建，新建工程今天上午舉行動土，由縣長陳福海主持，工程預計耗時300個工作天完工，未來將結合鹽場文化資源，活化在地空間，強化社區功能。

金沙鎮公所表示，原西園里民活動中心為早期建物，經委託台北市土木技師公會進行耐震能力評估後發現二樓混凝土柱縱向裂縫嚴重，結構耐震能力不足，且高氯離子含量加速建物劣化，已無補強價值，鎮公所遂推動拆除重建計畫，總經費達2074萬5364元，盼新建中心兼具安全性與實用性。

陳福海強調，公共建設必須在監察院監督下審慎推動，「錢要花在刀口上」，此次工程在西園里長與地方士紳積極奔走下爭取經費，未來將嚴格把關施工品質，避免再次出現「危樓」，並呼籲完工後妥善活化使用，結合西園鹽場歷史與文化，成為社區發展的新動能。

吳有家表示，西園里涵蓋西園、后珩、浯坑、田墩等自然村，總人口約1659人，活動中心平時肩負舉辦政令宣導、節慶活動、健康講座及作為投開票所等功能，亦規劃為防災避難收容所。為因應使用需求及保障公共安全，鎮公所推動重建計畫，包含縣府、中央補助、議員建議款及鎮公所自籌等多方經費挹注。

吳有家指出，新建西園里民活動中心為三層鋼筋混凝土構造，總樓地板面積382.10平方公尺，將分別設置社區關懷據點、社區發展協會與活動中心，鎮公所期盼工程如期如質完成，未來成為凝聚社區向心力、活絡地方文化資源的重要據點。

金沙鎮西園里民活動中心新建工程今天舉行動土，金門縣長陳福海擔任主獻官，帶領地方各界貴賓依循古禮行獻禮、持鍬鏟土，為工程祈福。記者蔡家蓁／攝影
金沙鎮西園里民活動中心新建工程今天舉行動土，金門縣長陳福海擔任主獻官，帶領地方各界貴賓依循古禮行獻禮、持鍬鏟土，為工程祈福。記者蔡家蓁／攝影
金沙鎮西園里民活動中心新建工程今天舉行動土，金門縣長陳福海與西園村的耆老互動良好，還打趣說，為了爭取興建經費，這位長輩今年度打了20多通電話給他。記者蔡家蓁／攝影
金沙鎮西園里民活動中心新建工程今天舉行動土，金門縣長陳福海與西園村的耆老互動良好，還打趣說，為了爭取興建經費，這位長輩今年度打了20多通電話給他。記者蔡家蓁／攝影
金沙鎮西園里民活動中心新建工程今天舉行動土，金門縣長陳福海率領與會貴賓一起主持動土。記者蔡家蓁／攝影
金沙鎮西園里民活動中心新建工程今天舉行動土，金門縣長陳福海率領與會貴賓一起主持動土。記者蔡家蓁／攝影

建中 建物 陳福海

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