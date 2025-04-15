金門西園活動中心將拆除重建 今動土工期300天

金沙鎮西園里民活動中心前身為西園鹽場辦公房屋，民國89年由縣府撥用作為活動空間，使用迄今已顯老舊，經評估結構安全堪虞，決定原址拆除重建，新建工程今天上午舉行動土，由縣長陳福海主持，工程預計耗時300個工作天完工，未來將結合鹽場文化資源，活化在地空間，強化社區功能。

金沙鎮公所表示，原西園里民活動中心為早期建物，經委託台北市土木技師公會進行耐震能力評估後發現二樓混凝土柱縱向裂縫嚴重，結構耐震能力不足，且高氯離子含量加速建物劣化，已無補強價值，鎮公所遂推動拆除重建計畫，總經費達2074萬5364元，盼新建中心兼具安全性與實用性。

陳福海強調，公共建設必須在監察院監督下審慎推動，「錢要花在刀口上」，此次工程在西園里長與地方士紳積極奔走下爭取經費，未來將嚴格把關施工品質，避免再次出現「危樓」，並呼籲完工後妥善活化使用，結合西園鹽場歷史與文化，成為社區發展的新動能。

吳有家表示，西園里涵蓋西園、后珩、浯坑、田墩等自然村，總人口約1659人，活動中心平時肩負舉辦政令宣導、節慶活動、健康講座及作為投開票所等功能，亦規劃為防災避難收容所。為因應使用需求及保障公共安全，鎮公所推動重建計畫，包含縣府、中央補助、議員建議款及鎮公所自籌等多方經費挹注。