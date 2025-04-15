聽新聞
0:00 / 0:00
影／前總統陳水扁難得公開露面 為瓷器博物館主持剪綵
前總統陳水扁繼去年參加國慶大會後，今天再度出席公開活動，為高雄一間瓷器博物館開幕進行剪綵，現場包括高雄市長陳其邁，觀光局長高閔琳，立委邱議瑩、林岱樺，國揚集團創辦人侯西峰等人出席，現場冠蓋雲集，前總統陳水扁精神看起來十分不錯，不時和陳其邁等人談話，席間笑容不斷。
南台灣廣播名人石川，今天在高雄舉行莉・瓷藝博物館開幕活動，館內專注於收藏歐洲十九世紀的，皇家窯瓷器藝術，藏品多達3千多件，裝潢氣派非凡，讓參觀者以為穿越到法國凡爾賽宮，精美的瓷器收藏，也傳遞歐洲藝術史的魅力風華，今天的開幕活動現場有許多貴賓前來，最受矚目的就是前總統陳水扁，鮮少公開露面的他氣色不錯，也少見出現在媒體鏡頭前。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言