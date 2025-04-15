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影／前總統陳水扁難得公開露面 為瓷器博物館主持剪綵

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
前總統陳水扁繼去年參加國慶大會後，今天再度出席公開活動，為高雄一間瓷器博物館開幕進行剪綵，精神看起來十分不錯。記者劉學聖／攝影
前總統陳水扁繼去年參加國慶大會後，今天再度出席公開活動，為高雄一間瓷器博物館開幕進行剪綵，精神看起來十分不錯。記者劉學聖／攝影

前總統陳水扁繼去年參加國慶大會後，今天再度出席公開活動，為高雄一間瓷器博物館開幕進行剪綵，現場包括高雄市長陳其邁，觀光局長高閔琳，立委邱議瑩、林岱樺，國揚集團創辦人侯西峰等人出席，現場冠蓋雲集，前總統陳水扁精神看起來十分不錯，不時和陳其邁等人談話，席間笑容不斷。

南台灣廣播名人石川，今天在高雄舉行莉・瓷藝博物館開幕活動，館內專注於收藏歐洲十九世紀的，皇家窯瓷器藝術，藏品多達3千多件，裝潢氣派非凡，讓參觀者以為穿越到法國凡爾賽宮，精美的瓷器收藏，也傳遞歐洲藝術史的魅力風華，今天的開幕活動現場有許多貴賓前來，最受矚目的就是前總統陳水扁，鮮少公開露面的他氣色不錯，也少見出現在媒體鏡頭前。

國揚集團創辦人侯西峰。記者劉學聖／攝影
國揚集團創辦人侯西峰。記者劉學聖／攝影
前總統陳水扁繼去年參加國慶大會後，今天再度出席公開活動，為高雄一間瓷器博物館開幕進行剪綵，精神看起來十分不錯。記者劉學聖／攝影
前總統陳水扁繼去年參加國慶大會後，今天再度出席公開活動，為高雄一間瓷器博物館開幕進行剪綵，精神看起來十分不錯。記者劉學聖／攝影
前總統陳水扁繼去年參加國慶大會後，今天再度出席公開活動，為高雄一間瓷器博物館開幕進行剪綵，精神看起來十分不錯。記者劉學聖／攝影
前總統陳水扁繼去年參加國慶大會後，今天再度出席公開活動，為高雄一間瓷器博物館開幕進行剪綵，精神看起來十分不錯。記者劉學聖／攝影
前總統陳水扁繼去年參加國慶大會後，今天再度出席公開活動，為高雄一間瓷器博物館開幕進行剪綵，精神看起來十分不錯。記者劉學聖／攝影
前總統陳水扁繼去年參加國慶大會後，今天再度出席公開活動，為高雄一間瓷器博物館開幕進行剪綵，精神看起來十分不錯。記者劉學聖／攝影
莉・瓷藝博物館專注於收藏歐洲十九世紀的，皇家窯瓷器藝術，藏品多達3千多件。記者劉學聖／攝影
莉・瓷藝博物館專注於收藏歐洲十九世紀的，皇家窯瓷器藝術，藏品多達3千多件。記者劉學聖／攝影
南台灣廣播名人石川。記者劉學聖／攝影
南台灣廣播名人石川。記者劉學聖／攝影
高雄一間瓷器博物館今天開幕，請來馬車演出。記者劉學聖／攝影
高雄一間瓷器博物館今天開幕，請來馬車演出。記者劉學聖／攝影

博物館 陳其邁 陳水扁

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