金中跳電變壓器損壞 陳培瑜助爭取中央核定補助經費

金門縣金城鎮與金寧鄉在本月7日下午3點多，接連發生多起台電饋線跳脫事件，造成區域性跳電，此次突發停電造成金門高中科學大樓主變壓器受損，導致全校超過半數建築無電可用，校方緊急以舊型變壓器應急供電，但設備老舊，存在高度風險，校方第一時間找縣議員蔡其雍陳情，經他聯繫立委陳培瑜， 在陳的積極協調下，教育部國教署火速核准補助金門高中350萬元，全面汰換學校兩處服役超過20年的老舊變壓器。

縣議員蔡其雍表示，他當日即接獲金門高中校長許自佑陳情，並主動聯繫立委陳培瑜國會辦公室，說明學校急迫需求，請求中央協助加速補助作業，他也感謝陳培瑜立委積極協助溝通，讓學校得以及時向教育部國教署提出緊急申請，中央也展現高度效率與重視，火速完成審查與核定，充分體現中央地方攜手合作、共同守護離島教育品質的決心。

據了解，在今年2月，陳培瑜便曾親自率隊訪視金門高中，實地了解校內電力設備老舊問題，跳電事件發生後，陳於4月8日向教育部國教署提出緊急陳情，爭取優先審核該校原已提出的「114年度改善或充實國立高級中等學校一般建築及設備計畫」。

在立委陳培瑜的積極奔走與協調下，教育部國教署於4月9日即完成審查核定程序，核准補助金門高中350萬元，中央補助占95%（332.5萬元），地方自籌5%（17.5萬元），預計將全面汰換科學大樓與藝文中心兩處使用超過20年的老舊變壓器，徹底改善電力供應不穩問題。

金門高中校長許自佑指出，科學大樓變壓器自民國81年使用至今，已有超過30年歷史，早已超過使用年限，問題包括供電不穩、耗能高、噪音大，甚至可能因絕緣老化導致短路或起火，嚴重威脅校園安全。他感謝中央與地方民代在第一時間提供協助，讓學校得以迅速恢復部分供電，同時爭取到長遠的設備更新資源。他指出，去年金門全島大停電時已發現相關變壓器絕緣嚴重老化，復電困難，雖後續勉強復電，但已非單靠維修可解決，亟需全面汰換。

立委陳培瑜表示，金門雖為離島，學生也應享有與本島相同的安全學習環境，她強調，將持續關注離島地區在教育基礎建設方面的不足，爭取更多資源，協助改善校園設施。

陳培瑜金門服務處主任游騰弘也指出，此次補助案體現中央與地方攜手合作、即時回應地方需求的行動力，未來將