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影／紅燈倒數完不是綠燈...高雄號誌「學習式讀秒」 惹怒民眾批陷阱

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
高雄近2千個紅綠燈設置「學習式紅燈讀秒」系統，紅燈倒數秒數結束後，會呈現紅色虛線閃爍，不會立即變為綠燈，導致許多駕駛見倒數結束就準備駛離，造成交通疑慮。圖／翻攝自高雄市議會直播
高雄近2千個紅綠燈設置「學習式紅燈讀秒」系統，紅燈倒數秒數結束後，會呈現紅色虛線閃爍，不會立即變為綠燈，導致許多駕駛見倒數結束就準備駛離，造成交通疑慮。圖／翻攝自高雄市議會直播

高雄近6千個紅綠燈號誌，其中3分之1、近2千個紅綠燈設置「學習式紅燈讀秒」系統，號誌周期轉換時，在紅燈倒數秒數結束後，會呈現紅色虛線閃爍，不會立即變為綠燈，導致許多駕駛見倒數結束就準備駛離，造成交通疑慮，甚至部分號誌紅燈倒數結束後，有長達1分鐘閃爍時間，民代怒批是交通陷阱、智障號誌，要求全面汰換該系統。

「高雄自詡智慧城市，但號誌讀秒卻很障礙，就像智障號誌！」鄭孟洳表示，高雄市近年推廣學習式紅燈倒數系統，在許多路口若有號誌週期變更時，學習式號誌的紅燈讀秒結束後，不會馬上轉換為綠燈，而是改為兩條虛線閃爍，導致很多駕駛在紅燈結束後駛動，反而有交通安全疑慮，甚至有路口的紅燈閃爍時間長達1分鐘。

高雄目前有超過2千個路口號誌為學習式紅燈倒數系統，學習式系統通常需2至3周才能學習號誌週期，恢復成正常號誌；鄭孟洳直言，學習式紅燈就是交通陷阱，交通局甚至曾稱「倒數秒數僅供參考」，何不直接取消所有號誌紅燈倒數，因為多數國家僅在行人號誌才使用紅燈倒數，學習式倒數系統造成駕駛看不懂，建議全面汰換為「主動式系統」。

交通局長張淑娟表示，紅燈倒數是台灣獨有的交通系統，體恤用路人欲知紅燈等待時間，而學習式號誌是在號誌週期、時段改變時，例如週期由180秒改為150秒，或由警方人員手動控制號誌時，該系統讓能號誌本身適應過度期，目前新設的號誌已改為主動式號誌，能主動可以解決學習式號誌的缺點，市府會逐年替換學習式號誌。

交通局智慧運輸中心主任許乃文表示，目前「學習式紅燈倒數」號誌若要更改，每處就需8萬元，相關經費將納入明年度更新案處理，倒數式號誌多設置在多時相或早開遲閉的路口優先設置，並提醒並非紅燈一變綠燈就要往前通行，許多用路人都表達欲設紅燈倒數號誌的需求，有些用路人會參考旁邊的行人燈通行，暫時沒辦法全面取消紅燈倒數。

高雄近2千個紅綠燈設置「學習式紅燈讀秒」系統，紅燈倒數秒數結束後，會呈現紅色虛線閃爍，不會立即變為綠燈，導致許多駕駛見倒數結束就準備駛離，造成交通疑慮。記者宋原彰／攝影
高雄近2千個紅綠燈設置「學習式紅燈讀秒」系統，紅燈倒數秒數結束後，會呈現紅色虛線閃爍，不會立即變為綠燈，導致許多駕駛見倒數結束就準備駛離，造成交通疑慮。記者宋原彰／攝影

紅燈 紅綠燈

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