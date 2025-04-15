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高雄林德官都更 涉交通、救災惹議

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄報導

高雄市「林德官公有眷舍區」都更案，交通局計畫在廣東一街兩側建立體停車場及大樓，居民陳情舊部落道路狹小，曾發生大火傷亡慘重，恐造成交通壅塞及消防車出入困難，民代希望都發局好好溝通。都發局回應，公開展覽收集不同意見。

林德官公有眷舍群屋齡逾50年，2013年起陸續拆除老舊建物，目前開闢停車場等待都更。交通局提都市更新計畫案，廣州一街、五權街、和平一路、三多二路之間5個街廓，面積擴大為1.0454公頃。

高市議會昨工務部門質詢，議員郭建盟說，廣州一街道路僅10公尺寬，卻蓋立體停車場及3或4棟住宅大樓，老部落採高密度都更規畫引發居民抗議，都發局應聆聽居民意見。

議員黃紹庭指出，停車場預定地周邊巷弄狹小，過去曾發生3次大火，燒死好幾人，未來700坪土地蓋立體停車場、1200坪土地蓋住宅大樓，停車場會封住16巷，影響數十戶居民出入，影響交通，更產生救災問題，未審慎評估匆忙提案。

「擔心停車場24小時有車輛出入，上下班時間也很麻煩！」居民怨，住家附近巷弄狹小，市府準備蓋立體停車場及住宅大樓，停車場會擋住後方三條狹小巷弄，有替代道路也很不安心，未來10公尺道路承受不了數百輛車次進出，老人及小孩安全堪慮。

都發局長吳文彥說，林德官都更案由交通局提案，社區確實有不同意見，此案公展收集不同意見，都市計畫委員會整合，審慎面對，取得平衡點。

停車場 廣州 都更

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