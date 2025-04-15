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愛河漂魚屍殺風景 撈起850公斤

聯合報／ 記者王勇超／高雄報導
高雄愛河13日下午發現大量死亡的土黃仔魚，部分死魚漂到岸邊，與落葉、垃圾混雜在一起。記者王勇超／攝影
高雄愛河13日下午發現大量死亡的土黃仔魚，部分死魚漂到岸邊，與落葉、垃圾混雜在一起。記者王勇超／攝影

愛河是高雄代表景點，前天大量死亡土黃仔魚漂浮水面發出臭味，鱗片反光如銀河星點，目擊者說「延續好幾百公尺，看不到盡頭」。民代呼籲，應建立預警機制，別等到魚浮起才處理。環保局研判氣溫驟降致魚類死亡，派人撈起850多公斤死魚。

讀者黃先生前天下午騎單車運動，行經同盟路附近綠園道天橋，往下俯瞰愛河景色，發現河面漂浮死魚，很殺風景。「魚死得太誇張！」黃先生說，漂浮在河道上魚屍延續好幾百公尺，看不到盡頭；居民議論紛紛「怎麼死那麼多魚」，傳出陣陣臭味。

記者直擊，愛河從中華橋往西到五福橋之間河段，都有死魚漂浮，部分死魚還漂到岸邊，與落葉、垃圾混雜；有民眾在愛河划獨木舟，一旁水面，魚屍成串漂浮。一名婦人說，之前沒看過河面上漂浮這麼多死魚，市府應檢驗愛河水質，並盡快派人打撈魚屍，以免汙染。

梁姓船長說，昨天愛河水面漂浮死魚，大多數是俗稱「土黃仔」的環球海鰶。土黃仔喜歡棲息於泥沙底質的河口區及沿岸海域，時常進入河川下游地區，偶爾可在愛河看到。

環保局說，派人員到場採集水質檢測pH值為7.68，水溫為攝氏24.5度，導電度、溶氧量等相關數值都在正常範圍，沿線未發現異常排放，研判因氣溫驟降，導致死魚。環保局溝渠清疏隊派人駕駛小筏在愛河撈魚屍，從前天下午至昨中午，撈起約850公斤死魚。

市議員許采蓁說，愛河驚見大量死魚，破壞市容，更重傷觀光形象，這不是第一次，過去也曾因水質不佳、溶氧量不足造成魚群暴斃，市府每次都說「自然現象」，卻沒看到改善作為，愛河是高雄門面，不該只是表面美化，應主動公開水質數據，建立預警機制，別等到魚浮起來了才處理。

環保局回應，平時就有監測水質，若發現魚類有可能因為氣候因素例如溫度驟降導致大量死亡，會加派人手及早清除。

愛河 水質 環保局

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