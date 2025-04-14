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金門縣府秘書長呂清福16日榮退 由參議陳世保接任

聯合報／ 記者張策蔡家蓁／金門即時報導
金門縣政府秘書長呂清福將於本月16日退休，據悉，可望轉任金門酒廠廈門分公司董事長。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府秘書長呂清福將於本月16日退休，據悉，可望轉任金門酒廠廈門分公司董事長。記者蔡家蓁／攝影

金門縣政府今天發布新一波人事異動，現任秘書長呂清福將於4月16日屆齡退休，屆時由參議陳世保接任。陳世保表示，上任後會協助釐清各項政策方向，確保工作計畫能依進度順利推動與執行。

金門縣政府人事處今天下午發布新聞稿指出，原秘書長呂清福16日退休，將由現任參議陳世保接任並自16日生效。

據了解，呂清福退休後，外傳將出任金門酒廠廈門分公司董事長，順利從公職轉戰縣營事業體，地方人士認為，呂清福此番「無縫接軌」，際遇令人稱羨。

新任秘書長陳世保具有豐富公職歷練，學歷為國立中興大學園藝學系碩士，歷任金門縣政府技正、課長、農業試驗所長、畜產試驗所長、自來水廠長，以及工務處副處長、民政處副處長、簡任秘書、民政處長、社會處長與參議等職務。

陳世保受訪表示，秘書長職務肩負釐清政策方向與協助推動施政重點的責任，目前縣府各項工作已有明確規畫與進行進度，他將致力確保年度工作計畫在掌握下如期推展，達成施政目標。

金門縣政府秘書長呂清福將於本月16日退休，遺缺將由現任參議陳世保接任。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府秘書長呂清福將於本月16日退休，遺缺將由現任參議陳世保接任。記者蔡家蓁／攝影

中興大學 金門

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