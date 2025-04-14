屏東榮總爭取預定地成醫學中心 國產署同意保留2028年底

立委鍾佳濱今天立院財政委員會考察屏東產業發展暨國有土地執行情形。屏東榮民總醫院爭取將第三期預定地保留到2028年底，以利發展成為醫學中心。國產署長曾國基當場答應保留到2028年底，並給予分期付款。鍾佳濱要求財政部國產署等相關單位配合屏東重大公共建設，活化國有地，帶動屏東發展。

立法院財政委員會今上午先到內埔產業園區考察，內埔產業園區廠協會理事長梁新說，配合賴清德總統推動「6大觀光願景」壯大台灣觀光產業政策，內埔產業園區廠協會與南部多名觀光產業專家經多次討論，認為該園區在台酒屏東觀光酒廠帶頭下，天時、地利、人和都適合「銳變」為台灣具代表性的「觀光健康園區」，成為南方觀光引擎。

下午財委會至財政部國有財產署屏東辦事處考察，聽取國產署報告大武營重劃區、屏東機場周邊國有地、國產署屏東辦事處暨周邊國有土地開發、民生段「機12」用地都市計畫變更構想等「屏東縣國有土地活化利用計畫」。內政部國土管理署報告屏東市及周邊社會住宅規畫情形。

屏東榮總院長王瑞祥表示，屏東榮總面積6.7公頃，較北榮30公頃、中榮35公頃、高榮20公頃小了許多，尚需癌症治療與資源大樓，臨床技能、人體試驗、及生物資料庫等醫學研究大樓，醫事人員進修訓練教育大樓。

王瑞祥說，此外為強化預防醫學、職業醫學、高齡長照及婦幼等服務，也需增加空間，原保留二期1.7公頃土地尚不足，亟需取得大武營段3、13地號共5.4公頃土地作為第三期開發使用，以利發展為醫學中心。

王瑞祥指出，行政院公共工程委員會2022年6月會議決議保留屏東市大武營段3、13地號2筆國有土地供未來擴建需求，國產署已同意先保留三期土地至2026年12月底，惟屏東榮總現為創院營運第三年初始階段，財務負擔仍鉅，為降低籌建財務負擔，請國產署同意保留至2028年底。對此，國產署長曾國基當場答應保留到2028年底，並給予分期付款。

鍾佳濱說，屏東市擁有眾多國有地，但中央派駐屏東機關四散各地，有的還租房子，希望透過國產署、國土署與相關單位合理規畫，以都市計畫手段，解決中央、地方行政機關需求，讓民眾洽公方便。