立委考察屏東產業發展 活化國有地帶動發展

立法院財委會今天考察屏東產業發展及國有地執行情形，屏東榮總為發展醫學中心用地請命、協會爭取觀光健康園區等，立委鍾佳濱盼配合屏東重大公共建設，活化國有地帶動發展。

民進黨立委鍾佳濱今天率立法院財政委員會赴屏東考察，並聽取屏東縣國有土地活化利用計畫；內埔產業園區廠商協進會爭取將內埔產業園區，轉變為台灣具代表性的觀光健康園區；法務部建議解決未來屏東司法園區土地規劃取得問題；屏東榮民總醫院爭取將第3期預定地保留至民國117年底，以利發展成為醫學中心。

內埔產業園區廠協進會理事長梁新指出，與南部多名觀光產業專家經過多次討論，認為園區在台酒屏東觀光酒廠帶頭下，不管是天時、地利、人和都非常適合轉變為台灣具代表性的「觀光健康園區」，成爲南方觀光引擎。

為爭取設置司法園區，法務部建議先釐清屏東縣立棒球場規劃司法園區土地取得問題。法務部表示，對於各種遷建方案均抱持開放態度，建請國有財產署及國土管理署評估整體土地利用效益，納入機關需求，並協助與屏東縣政府協商，以促進地方整體發展。

有關屏東榮總土地需求。屏東榮總院長王瑞祥會中提及，屏東榮總面積6.7公頃，較北榮30公頃、中榮35公頃、高榮20公頃小了許多，目前尚有癌症治療與資源大樓，臨床技能、人體試驗及生物資料庫等醫學研究大樓，還有醫事人員進修訓練教育大樓建置需求。

另外，為強化預防醫學、職業醫學、高齡長照及婦幼等服務，也需增加空間，原保留2期1.7公頃土地尚有不足，需要取得大武營段3、13地號共5.4公頃土地做為第3期開發使用，以利發展為醫學中心。因創院營運第3年初始階段，財務負擔仍鉅，為降低籌建財務負擔，盼國產署同意保留至民國117年底。

鍾佳濱表示，屏東市擁有眾多國有地，但中央派駐屏東機關四散各地，有的還租房子，因此希望透過國產署、國土署與相關單位合理規劃，以都市計畫手段，解決中央、地方行政機關需求，並讓民眾洽公方便，同時配合屏東重大公共建設，活化國有地帶動發展。