澎湖老人之家復康巴士老舊 前議長劉陳昭玲捐贈逾百萬新車

澎湖老人之家復康巴士老舊，長年陪伴老人之家長者的前議長劉陳昭玲，今天以「家人」身分捐贈1部逾百萬新穎復康巴士，將提供長者院民就醫復健與社會參與等完善照顧服務。

「感恩有您 傳遞幸福」劉陳昭玲捐贈復康巴士活動，今天下午在澎湖老人之家行政大樓舉行，劉陳昭玲親自將車鑰捐贈給主任莊華州，包括民進黨立委楊曜，以及議員民代等人到場見證，老人之家長者們現場還粉墨登場表演一番，並致贈鮮花給劉陳昭玲，感謝老議長愛心，場面溫馨。

現任議員的前議長劉陳昭玲長年投入陪伴老人之家的長者服務，除了平日提供日常生活用品外，每週一及二都會到老家陪佯院民長者、聯誼與禮佛等，112年得知老家唯一復康巴士老舊，原本希望向衛福部爭取，之後劉陳昭玲義不容辭以個人名義捐贈，今天如期完成捐贈，讓澎湖老人之家上下感謝萬分。

澎湖老人之家表示，劉陳昭玲捐贈全新復康巴士，配置有無障礙升降機、自動安全踏板與安全帶等設備，造價在新台幣170萬元，未來作為院內長者就醫、復健與社會參與等交通接送服務，提供長者安全舒適服務。