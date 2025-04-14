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停車場擋住6米巷弄出入 高雄居民反對「林德官都更案」

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市議員郭建盟關切「林德官公有眷舍區」都更案，希望開發與居民意見取得平衡。記者徐白櫻／翻攝
高雄市議員郭建盟關切「林德官公有眷舍區」都更案，希望開發與居民意見取得平衡。記者徐白櫻／翻攝

高雄市「林德官公有眷舍區」都更案分散5個街廓，6筆土地面積逾1公頃。交通局提出都更案，計畫在廣東一街兩側興建5層樓立體停車場及多棟住宅大樓，居民陳情舊部落道路狹小，曾發生大火傷亡慘重，恐造成交通壅塞及消防車出入困難，議員郭建盟今在議會希望都發局好好溝通。都發局回應，此案透過公開展覽收集不同意見，會整合納入參考。

林德官公有眷舍群屋齡超過50年，2013年起陸續拆除老舊建物，目前開闢停車場等待都更。交通局提出都市更新計畫案，廣州一街、五權街、和平一路、三多二路之間5個街廓，面積變更擴大為1.0454公頃。

高市議會今天進行工務部門質詢，議員郭建盟說，廣州一街道路僅10公尺寬，卻要蓋立體停車場及3或4棟大樓，老部落採高密度都更規畫引發居民抗議，都發局應聆聽居民意見。

議員黃紹庭指出，停車場預定地巷弄狹小，歷史上發生三次大火，燒死好幾人，未來700坪土地蓋立體停車場、1200坪土地蓋住宅大樓，停車場會封住16巷，影響數十戶居民出入，不僅影響交通，更產生救災問題，相關單位未經審慎評估匆忙提案。

「擔心停車場24小時有車輛出入，上下班時間也很麻煩！」居民抱怨，住家附近巷弄狹小，市府準備蓋立體停車場及住宅大樓，停車場會擋住後方三條狹小巷弄，即時有替代道路也很不安心，未來10公尺道路承受不了數百輛車次進出，老人及小孩安全堪慮。

都發局長吳文彥表示，林德官都更案由交通局提案，社區確實有一些不同意見，此案透過公展收集不同意見，會在都市計畫委員會進一步整合，會審慎面對，希望取得平衡點。

高市議員黃紹庭認為，「林德官公有眷舍區」都更案，不僅影響交通，更產生救災問題，相關單位不該未經審慎評估就匆忙提案。記者徐白櫻／翻攝
高市議員黃紹庭認為，「林德官公有眷舍區」都更案，不僅影響交通，更產生救災問題，相關單位不該未經審慎評估就匆忙提案。記者徐白櫻／翻攝
高市交通局提出都市更新計畫案，廣州一街兩側納入規畫，一邊要蓋立體停車場，另一邊則是3或4棟住宅大樓。記者徐白櫻／攝影
高市交通局提出都市更新計畫案，廣州一街兩側納入規畫，一邊要蓋立體停車場，另一邊則是3或4棟住宅大樓。記者徐白櫻／攝影
廣東一街若蓋立體停車場，16巷居民出去就是停車場，居民擔心未來道路被封住，消防車無法進入，無法安心。記者徐白櫻／攝影
廣東一街若蓋立體停車場，16巷居民出去就是停車場，居民擔心未來道路被封住，消防車無法進入，無法安心。記者徐白櫻／攝影
「林德官公有眷舍區」都更案計畫在廣州一街16巷口興建立體停車場，記者徐白櫻／攝影
「林德官公有眷舍區」都更案計畫在廣州一街16巷口興建立體停車場，記者徐白櫻／攝影
「林德官公有眷舍區」更新範圍示意圖，以廣州一街為界，一邊是立體停車場，停車場對面基地至少會蓋3棟大樓。記者徐白櫻／翻攝
「林德官公有眷舍區」更新範圍示意圖，以廣州一街為界，一邊是立體停車場，停車場對面基地至少會蓋3棟大樓。記者徐白櫻／翻攝

停車場 議員 都更

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