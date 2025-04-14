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高市府率團赴韓交流考察 助在地品牌拓展國際商機

中央社／ 高雄14日電

為協助高雄品牌拓展國際商機，高市經發局日前率高雄企業代表團赴韓國考察。經發局表示，此次訪韓為後續產業交流及招商合作奠定基礎，也讓韓國市場更認識高雄零售與餐飲品牌。

經發局日前率領高雄企業代表團前往韓國交流與考察，不僅參與韓國規模最大的「2025 IFS連鎖加盟經營博覽會」，並舉辦「高雄商業品牌招商說明會」，及拜訪韓國新創重鎮「首爾創業HUB」（Seoul StartupHub）。

此外，訪團也走訪成功推動地方數位貨幣的忠清南道扶餘郡中央市場，汲取地方創新支付平台GoodtraePay寶貴經驗，盼為高雄產業發展帶來新動能。

經發局長廖泰翔表示，透過參訪「首爾創業HUB」，交流其完善創業育成體系與生態系建構模式，加速高雄新創產業發展。此外，扶餘中央市場透過數位地方貨幣Goodtrae Pay成功活絡傳統市場等經驗，也為高雄帶來啟發。

經發局今天透過新聞稿指出，訪團參訪「首爾創業HUB」，雙方均對未來在新創領域合作表達高度期待，預計可從新創團隊互訪、異地創業資源共享展開。此外，扶餘郡也期待未來能回訪高雄，持續深化雙邊合作交流。

此次隨行企業代表則表示，透過實地考察韓國具代表性的百貨商場與品牌據點，深入了解當地零售與餐飲的經營模式，也激發企業對於跨國合作的想像，未來將針對韓國市場特性，評估代理引進、聯名開發或供應鏈合作等多元機會。

經發局表示，此次訪韓不僅加深高雄與韓國在多個產業領域的合作連結，也為後續產業交流、招商合作奠定堅實基礎，並成功讓韓國市場更認識高雄零售、餐飲品牌的多元特色與發展潛力，助高雄在地品牌拓展國際商機。

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