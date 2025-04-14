陳世保新接任金門縣府秘書長 期許任內助政策推進
金門縣政府秘書長呂清福屆齡退休，將由現任參議陳世保接任並自16日生效。陳世保表示，會在任期內釐清各項政策方向，確保工作計畫能依進度順利推動與執行。
金門縣政府人事處今天發布新聞稿指出，原秘書長呂清福16日退休，將由現任參議陳世保接任並自16日生效。
人事處表示，陳世保為國立中興大學園藝學系碩士，曾任縣府技正、課長、金門縣農業試驗所長、畜產試驗所長、自來水廠長、縣府工務處副處長、民政處副處長、簡任秘書、民政處長、社會處長及參議等職務。
陳世保今天告訴中央社記者，秘書長主要職責有釐清政策方向、協助推動施政重點等，縣府所有工作都有既定目標，目前有很多工作正在進行，任期內最主要就是讓今年工作計畫能順利實行，能夠在進度裡、掌握下能鋪陳好。
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