快訊

高鐵過板橋站未停 補償措施出爐「退票價50%、贈精美禮品」

柬埔寨將180名涉詐台人遣送中國 外交部交涉未果嚴正抗議

焦黑一片…陽明山火燒山擴至50公頃 消防局曝2原因撲救困難

陳世保新接任金門縣府秘書長 期許任內助政策推進

中央社／ 金門縣14日電

金門縣政府秘書長呂清福屆齡退休，將由現任參議陳世保接任並自16日生效。陳世保表示，會在任期內釐清各項政策方向，確保工作計畫能依進度順利推動與執行。

金門縣政府人事處今天發布新聞稿指出，原秘書長呂清福16日退休，將由現任參議陳世保接任並自16日生效。

人事處表示，陳世保為國立中興大學園藝學系碩士，曾任縣府技正、課長、金門縣農業試驗所長、畜產試驗所長、自來水廠長、縣府工務處副處長、民政處副處長、簡任秘書、民政處長、社會處長及參議等職務。

陳世保今天告訴中央社記者，秘書長主要職責有釐清政策方向、協助推動施政重點等，縣府所有工作都有既定目標，目前有很多工作正在進行，任期內最主要就是讓今年工作計畫能順利實行，能夠在進度裡、掌握下能鋪陳好。

中興大學 金門

延伸閱讀

金門家扶頒獎助學金 助188位學童安心求學

【重磅快評】拜關稅風暴之賜 金門高雄不能平起平坐？

影／中國海警隱身接近金門 今年海巡第68次嚴密監控

海巡與陸海警金門對峙 我國旗與對岸旗幟同框

相關新聞

全中運屏東縣代表隊 周春米勉勵選手享受比賽

全中運將於4月19日到24日在台南舉行，屏東縣今年有846名隊職員角逐21項賽事，縣長周春米今在縣府大禮堂授旗給屏東代表...

高市農業局調查發現荔枝害蟲物種 創新「綠光除蟲」

高市府農業局為降低荔枝「蒂頭蟲」的危害，2021年起委託國立嘉義大學進行田間調查分析，確認主要損害荔枝果實的物種為「中華...

力拚本土碳匯示範場域 屏東打造森林碳權品牌  

受氣候變遷影響，「淨零排放」成全球共識，國際碳交易市場蓬勃發展，屏東縣政府瞄準綠色經濟，推動農業碳匯計畫，車城鄉規畫啟動...

提升學童安全 高雄校園周邊250處路口全日三色燈號運作

為提升學童及行人的交通安全，高雄市交通局宣布，將恢復校園周邊250多處路口的全日三色燈號運作，以替代過去僅在上放學時間才...

獨／高雄愛河死魚漂浮 鱗片反光如銀河星點「看不到盡頭」

高雄愛河昨天下午驚見大量死亡的土黃仔魚，水面的魚屍飄出臭味，鱗片反光如夜晚銀河的星點，目擊者說「延續好幾百公尺，看不到盡...

犬隻絕育率 高市低於全國平均值

高雄7萬5千餘犬隻未絕育，絕育率低於全國平均值，其中近3成危險犬隻未絕育，遭檢舉調查後開罰件數也低，議員建議針對行政區、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。