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全中運屏東縣代表隊 周春米勉勵選手享受比賽

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
全中運將於4月19日到24日在台南舉行，屏東縣今年有846名隊職員角逐21項賽事，縣長周春米今在縣府大禮堂授旗給屏東代表隊，周春米勉勵選手全力以赴、享受比賽，順利奪得佳績。記者劉星君／攝影
全中運將於4月19日到24日在台南舉行，屏東縣今年有846名隊職員角逐21項賽事，縣長周春米今在縣府大禮堂授旗給屏東代表隊，周春米勉勵選手全力以赴、享受比賽，順利奪得佳績。記者劉星君／攝影

全中運將於4月19日到24日在台南舉行，屏東縣今年有846名隊職員角逐21項賽事，縣長周春米今在縣府大禮堂授旗給屏東代表隊，周春米勉勵選手全力以赴、享受比賽，順利奪得佳績，同時也表揚近期在國內外賽事勇奪佳績屏東小將。 

縣長周春米說，屏東縣在上屆全中運表現優異，拿下16金32銀31銅，共79面獎牌，展現出屏東縣體育人才卓越實力，本屆全中運846名隊職員參賽，期許選手在競技緊張氣氛下，發揮個人或團隊的實力，突破以往，再創巔峰。 

近期屏東縣選手不論個人或團體，參加國際賽事與全國體育運動賽事屢傳捷報，展現屏東孩子「尚勇」的精神。周春米頒發營養金及獎助金給屏東縣至正國中學生廖堉棋、恆春的水泉國小、中正國中、新園國中。 

桌球選手廖堉棋在WTT（世界桌球職業大聯盟）韓國江陵站U15男女混雙比賽，成功摘金；水泉國小於全國少年籃球錦標賽U12 女子MINI組榮獲冠軍；中正國中參加113學年度中等學校足球聯賽(5人制)國中男子組榮獲亞軍；新園國中參加113學年度國民中學排球聯賽（JHVL）甲組國女組榮獲季軍。 

典禮中有段溫馨插曲，來自恆春鎮的水泉國小帶著月琴出席，驕傲地展現他們來自月琴故鄉，現場彈奏自編曲為全中運選手加油打氣。 

屏東縣體育發展中心表示，縣府持續投入資源完善各項運動場館，推動四級五區體育人才培育政策，改善各校運動環境，充實體育設施設備，培養更多優秀選手，盤點這屆全中運屏東縣熱門奪牌項目包括木球、田徑、柔道、軟式網球、跆拳道對打、舉重、競技體操等。

 

屏東縣長周春米今同時也表揚近期在國內外賽事勇奪佳績屏東選手們。記者劉星君／攝影
屏東縣長周春米今同時也表揚近期在國內外賽事勇奪佳績屏東選手們。記者劉星君／攝影

周春米 屏東縣 體育

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