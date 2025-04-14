全中運屏東縣代表隊 周春米勉勵選手享受比賽

全中運將於4月19日到24日在台南舉行，屏東縣今年有846名隊職員角逐21項賽事，縣長周春米今在縣府大禮堂授旗給屏東代表隊，周春米勉勵選手全力以赴、享受比賽，順利奪得佳績，同時也表揚近期在國內外賽事勇奪佳績屏東小將。

縣長周春米說，屏東縣在上屆全中運表現優異，拿下16金32銀31銅，共79面獎牌，展現出屏東縣體育人才卓越實力，本屆全中運846名隊職員參賽，期許選手在競技緊張氣氛下，發揮個人或團隊的實力，突破以往，再創巔峰。

近期屏東縣選手不論個人或團體，參加國際賽事與全國體育運動賽事屢傳捷報，展現屏東孩子「尚勇」的精神。周春米頒發營養金及獎助金給屏東縣至正國中學生廖堉棋、恆春的水泉國小、中正國中、新園國中。

桌球選手廖堉棋在WTT（世界桌球職業大聯盟）韓國江陵站U15男女混雙比賽，成功摘金；水泉國小於全國少年籃球錦標賽U12 女子MINI組榮獲冠軍；中正國中參加113學年度中等學校足球聯賽(5人制)國中男子組榮獲亞軍；新園國中參加113學年度國民中學排球聯賽（JHVL）甲組國女組榮獲季軍。

典禮中有段溫馨插曲，來自恆春鎮的水泉國小帶著月琴出席，驕傲地展現他們來自月琴故鄉，現場彈奏自編曲為全中運選手加油打氣。

屏東縣體育發展中心表示，縣府持續投入資源完善各項運動場館，推動四級五區體育人才培育政策，改善各校運動環境，充實體育設施設備，培養更多優秀選手，盤點這屆全中運屏東縣熱門奪牌項目包括木球、田徑、柔道、軟式網球、跆拳道對打、舉重、競技體操等。