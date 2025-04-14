高市農業局調查發現荔枝害蟲物種 創新「綠光除蟲」

高市府農業局為降低荔枝「蒂頭蟲」的危害，2021年起委託國立嘉義大學進行田間調查分析，確認主要損害荔枝果實的物種為「中華細蛾」，並與農業部鳳山熱帶園藝試驗分所合作，發現夜間利用綠光燈照，可有效抑制荔枝細蛾活動，可減少農藥使用、提升荔枝產量。

每年5月將迎來一年一度的荔枝季，甜美多汁的荔枝是夏季水果首選，征服許多人的胃。但每每撥開荔枝準備大快朵頤之際，竟有透明、緩緩蠕動的小蟲印入眼簾，頓時讓人胃口盡失，這隻小蟲就是令消費者聞之色變、讓農民心頭淌血的「蒂頭蟲」。

農業局說，「蒂頭蟲」就是「荔枝細蛾」的幼蟲，以果實內的種仁為食，會直接危害果實造成落果及商品價值降低，對產量的影響甚巨，一直是荔枝農最頭痛的害蟲。

高雄是全台最大玉荷包荔枝產地，2025年全市玉荷包種植面積2340公頃、預估年產量9653公噸、年產值達16億元。隨著全球氣候暖化有利害蟲孳生，蟲害防治工作越來越困難。

農業局為釐清荔枝細蛾習性，2021年起與國立嘉義大學植物醫學系林彥伯教授合作，在大樹、旗山產區實地調查，經過不斷調整性費洛蒙配方，彙整歷年田間害蟲密度監測資料以及分子生物鑑定結果，終於確定主要危害物種為「中華細蛾」，其族群數量會在荔枝果樹開始開花結果時迅速攀升，若果實被細蛾幼蟲鑽食便會造成落果，嚴重影響收成。

鳳山熱帶園藝試驗分所方信秀副研究員觀察發現，荔枝細蛾白天棲息在樹幹下方陰影處不活動，夜間開始活動並進行交尾與產卵，如在夜間照射綠光，可有效抑制荔枝細蛾的活動力，降低產卵量及果實危害率並維持荔枝果實大小與甜度。

農業局說，初估在荔枝正常生產年，以噴藥工資2人1天需4000元，可減少4至6次藥劑及人力成本；在荔枝產區架設夜間燈照防治的試驗結果顯示，可使細蛾危害降至2%以下，1年即可回收搭建綠色燈照與電費的投入成本，是具有經濟效益且兼顧安全環保的創新蟲害防治措施。