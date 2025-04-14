快訊

立委罷免案幽靈連署 「罷雙吳」11被告、證人下午陸續複訊

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「運勢很好」：財庫瞬間飽滿

「帶薪便便計算器」讓每次如廁都有價值 10萬月薪「照三餐上」價碼曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

高市農業局調查發現荔枝害蟲物種 創新「綠光除蟲」

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
鳳山熱帶園藝試驗所研究發現，在夜間照射綠光，可有效抑制荔枝細蛾的活動力。圖／方信秀提供
鳳山熱帶園藝試驗所研究發現，在夜間照射綠光，可有效抑制荔枝細蛾的活動力。圖／方信秀提供

高市府農業局為降低荔枝「蒂頭蟲」的危害，2021年起委託國立嘉義大學進行田間調查分析，確認主要損害荔枝果實的物種為「中華細蛾」，並與農業部鳳山熱帶園藝試驗分所合作，發現夜間利用綠光燈照，可有效抑制荔枝細蛾活動，可減少農藥使用、提升荔枝產量。

每年5月將迎來一年一度的荔枝季，甜美多汁的荔枝是夏季水果首選，征服許多人的胃。但每每撥開荔枝準備大快朵頤之際，竟有透明、緩緩蠕動的小蟲印入眼簾，頓時讓人胃口盡失，這隻小蟲就是令消費者聞之色變、讓農民心頭淌血的「蒂頭蟲」。

農業局說，「蒂頭蟲」就是「荔枝細蛾」的幼蟲，以果實內的種仁為食，會直接危害果實造成落果及商品價值降低，對產量的影響甚巨，一直是荔枝農最頭痛的害蟲。

高雄是全台最大玉荷包荔枝產地，2025年全市玉荷包種植面積2340公頃、預估年產量9653公噸、年產值達16億元。隨著全球氣候暖化有利害蟲孳生，蟲害防治工作越來越困難。

農業局為釐清荔枝細蛾習性，2021年起與國立嘉義大學植物醫學系林彥伯教授合作，在大樹、旗山產區實地調查，經過不斷調整性費洛蒙配方，彙整歷年田間害蟲密度監測資料以及分子生物鑑定結果，終於確定主要危害物種為「中華細蛾」，其族群數量會在荔枝果樹開始開花結果時迅速攀升，若果實被細蛾幼蟲鑽食便會造成落果，嚴重影響收成。

鳳山熱帶園藝試驗分所方信秀副研究員觀察發現，荔枝細蛾白天棲息在樹幹下方陰影處不活動，夜間開始活動並進行交尾與產卵，如在夜間照射綠光，可有效抑制荔枝細蛾的活動力，降低產卵量及果實危害率並維持荔枝果實大小與甜度。

農業局說，初估在荔枝正常生產年，以噴藥工資2人1天需4000元，可減少4至6次藥劑及人力成本；在荔枝產區架設夜間燈照防治的試驗結果顯示，可使細蛾危害降至2%以下，1年即可回收搭建綠色燈照與電費的投入成本，是具有經濟效益且兼顧安全環保的創新蟲害防治措施。

農業局長姚志旺說，今年將結合在地農民、國立嘉義大學以及鳳山熱帶園藝試驗分所等產官學研單位，擴大辦理荔枝的「綠光除蟲」研發與測試，期藉由更為完整的應用驗證，提高農民的受益並減少農藥使用。

專利型綠光LED 燈。圖／鳳試所方信秀提供
專利型綠光LED 燈。圖／鳳試所方信秀提供
鳳山熱帶園藝試驗所研究發現，在夜間照射綠光，可有效抑制荔枝細蛾的活動力。圖／方信秀提供
鳳山熱帶園藝試驗所研究發現，在夜間照射綠光，可有效抑制荔枝細蛾的活動力。圖／方信秀提供
「荔枝細蛾」的幼蟲，俗稱「蒂頭蟲」，會直接危害果實造成落果及商品價值降低，對產量的影響甚巨，一直是荔枝農最頭痛的害蟲。圖／唐辰蓀提供
「荔枝細蛾」的幼蟲，俗稱「蒂頭蟲」，會直接危害果實造成落果及商品價值降低，對產量的影響甚巨，一直是荔枝農最頭痛的害蟲。圖／唐辰蓀提供
荔枝細蛾會在夜間活動並進行交尾與產卵，如在夜間照射綠光，可有效抑制荔枝細蛾的活動力。圖／方信秀提供
荔枝細蛾會在夜間活動並進行交尾與產卵，如在夜間照射綠光，可有效抑制荔枝細蛾的活動力。圖／方信秀提供
國立嘉義大學植物醫學系教授林彥伯為釐清荔枝細蛾習性，在荔枝園懸掛性費洛蒙誘引器。圖／林彥伯提供
國立嘉義大學植物醫學系教授林彥伯為釐清荔枝細蛾習性，在荔枝園懸掛性費洛蒙誘引器。圖／林彥伯提供
「荔枝細蛾」的幼蟲，俗稱「蒂頭蟲」，以果實內的種仁為食。圖／唐辰蓀提供
「荔枝細蛾」的幼蟲，俗稱「蒂頭蟲」，以果實內的種仁為食。圖／唐辰蓀提供
懸掛在荔枝園的性費洛蒙誘引器。圖／林彥伯提供
懸掛在荔枝園的性費洛蒙誘引器。圖／林彥伯提供
荔枝的「蒂頭蟲」常讓人胃口盡失。圖／鳳山熱帶園藝試驗分所方信秀提供
荔枝的「蒂頭蟲」常讓人胃口盡失。圖／鳳山熱帶園藝試驗分所方信秀提供

國立嘉義大學 荔枝 農業部 農民

延伸閱讀

高雄玉荷包、黑葉荔枝農損 現金救助即起受理申報

高雄鳳山某公寓傳屍臭 赫見54歲獨居男死亡多日

連假出遊想避開人潮 新北農業局推八里柚花秘境

清心福全38週年推「三麗鷗男團」周邊！首波9款杯1次收集，加價38元再送環保杯

相關新聞

全中運屏東縣代表隊 周春米勉勵選手享受比賽

全中運將於4月19日到24日在台南舉行，屏東縣今年有846名隊職員角逐21項賽事，縣長周春米今在縣府大禮堂授旗給屏東代表...

高市農業局調查發現荔枝害蟲物種 創新「綠光除蟲」

高市府農業局為降低荔枝「蒂頭蟲」的危害，2021年起委託國立嘉義大學進行田間調查分析，確認主要損害荔枝果實的物種為「中華...

力拚本土碳匯示範場域 屏東打造森林碳權品牌  

受氣候變遷影響，「淨零排放」成全球共識，國際碳交易市場蓬勃發展，屏東縣政府瞄準綠色經濟，推動農業碳匯計畫，車城鄉規畫啟動...

提升學童安全 高雄校園周邊250處路口全日三色燈號運作

為提升學童及行人的交通安全，高雄市交通局宣布，將恢復校園周邊250多處路口的全日三色燈號運作，以替代過去僅在上放學時間才...

獨／高雄愛河死魚漂浮 鱗片反光如銀河星點「看不到盡頭」

高雄愛河昨天下午驚見大量死亡的土黃仔魚，水面的魚屍飄出臭味，鱗片反光如夜晚銀河的星點，目擊者說「延續好幾百公尺，看不到盡...

犬隻絕育率 高市低於全國平均值

高雄7萬5千餘犬隻未絕育，絕育率低於全國平均值，其中近3成危險犬隻未絕育，遭檢舉調查後開罰件數也低，議員建議針對行政區、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。