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澎湖籍役男從軍去 陳光復勉勇敢入伍平安返鄉

中央社／ 澎湖縣14日電

澎湖今年首梯的常備兵48名役男，今天前往營區報到服役，澎湖縣陳光復期勉他們勇敢入伍、平安回家。

陳光復表示，入營服役是人生中一段難忘且重要的歷程，不僅象徵著從青年邁向成熟、負責任的轉捩點，更是對國家、家庭、自己的承諾，希望役男在4個月的軍事生涯中，勇於挑戰、積極學習，不論是體能訓練還是戰備技能，都是人生寶貴的養分。

同時，陳光復也叮嚀役男們有空向家人報平安，讓他們安心。

陳光復上午在民政處長許啟川等人陪同下，在縣府前廣場歡送入營服役的澎湖籍48名役男，並豎起大拇指稱讚他們，祝賀順利入營、平安回家，也致贈每名役男一只旅行袋。

澎湖縣政府民政處表示，今天入營服役的澎湖籍48名役男，是陸軍0223梯次常備兵役軍事訓練役男，由縣府與各鄉市公所人員陪同前往光華營區報到，接受新兵訓練後分發至各部隊，役期4個月，預計在秋季還有一梯次。

役男 澎湖縣 陳光復

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