力拚本土碳匯示範場域 屏東打造森林碳權品牌  

受氣候變遷影響，「淨零排放」成全球共識，國際碳交易市場蓬勃發展，屏東縣政府瞄準綠色經濟，推動農業碳匯計畫，車城鄉規畫啟動規模達百公頃人工林碳匯專案，結合永續森林經營、碳權交易機制與企業ESG策略，成為本土碳匯發展里程碑。

縣府農業處表示，屏東具備亞熱帶氣候優勢及廣大潛力林地，是台灣推動本土碳匯及生態復育的關鍵據點，專案以良好的森林經營管理為核心，提升碳吸存能力、減少碳洩漏風險，並同步打造區域綠色廊帶、強化生物多樣性保育，幫助企業取得森林碳權，達成碳中和及ESG目標，藉由導入林農參與青農教育，創造穩定就業與知識傳承，為地方注入林業永續新動能。

農業處指出，台灣常見24種造林樹種，以屏東常見相思樹、光臘樹固碳能力為佳，也是屏東造林固碳優勢，然而，現階段讓碳權市場真正發揮效益，面臨不少挑戰，包括碳匯測量技術的精準度、碳權認證流程繁瑣，國內市場認知度不足等，屏東縣政府計畫透過法規完善、科技輔助與教育推廣，提高農民參與度，並與全球碳匯市場接軌，讓屏東的綠色經濟走向國際舞台。

負責在地專業林間作業執行與管理永在林業成立於1971年，早年承辦林務局造林工作，後期轉型為苗木培育事業，成為台灣最大的造林苗圃廠，2014年成立永在林業生產合作社，瞄準造林計畫已屆滿20年林班地，區域遍及獅子鄉、牡丹鄉、車城鄉以及恆春鎮，總計面積超過900公頃，其中許多是被外來樹種銀合歡盤據的山頭，在林間作業盡可能降低環境與生態衝擊，大量保留具利用價值特殊樹種，讓山林重現生機，經過長時間觀察監測，森林巡守員發現越來越多野生動物活躍足跡。