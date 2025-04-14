提升學童安全 高雄校園周邊250處路口全日三色燈號運作

為提升學童及行人的交通安全，高雄市交通局宣布，將恢復校園周邊250多處路口的全日三色燈號運作，以替代過去僅在上放學時間才調整的閃光運作模式。交通局智慧運輸中心主任許乃文說，這是為了降低離峰及深夜時段因閃光號誌衍生交通事故的機率，將可提高行人通行安全。

交通局指出，高雄校周邊共有250多處路口鄰近社區與主要交通幹道，過去白天非上學時段及夜間，學校沒有通勤需求，部分路口在非上放學時段採取閃黃和閃紅燈號運作。然而，該措施對於不遵守交通規則的駕駛人因忽視路口停或慢，致衍生交通意外。

雖然閃黃燈規定車輛應減速通過，閃紅燈必須停車再通過，但許多用路人並沒有遵從。交通局說，部分國中、小學的大門位於兩個路口中間，學生通學時風險高，但目前並沒有統計相關車禍數據。

智慧運輸中心主任許乃文表示，行政院2月27日道安會報指示「增強校園周邊的交通安全」，交通局著手檢討市區範圍內250多處的校園路口，優先在路寬達20米以上的地方恢復全日短週期紅黃綠燈號運作，並根據路口的淨寬度設置適當的行人過馬路等待時間，希望用路人遵守交通規則，停讓行人。