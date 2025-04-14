獨／高雄愛河死魚漂浮 鱗片反光如銀河星點「看不到盡頭」
高雄愛河昨天下午驚見大量死亡的土黃仔魚，水面的魚屍飄出臭味，鱗片反光如夜晚銀河的星點，目擊者說「延續好幾百公尺，看不到盡頭」。民代呼籲，市府應建立預警機制，別等到魚浮起來才處理。環保局說，水質檢驗數值均正常，研判是因為氣溫驟降，導致死魚狀況發生。
讀者黃先生昨天下午騎腳踏車運動，行經同盟路附近的綠園道天橋，往下俯瞰愛河景色時，發現河面漂浮許多死魚，相當煞風景。「魚死得太誇張」黃先生說，漂浮在河道上的魚屍延續好幾百公尺，看不到盡頭；居民議論紛紛「怎麼死那麼多魚」，抱怨現場已傳出臭味。
記者昨日下午3時許來到愛河，發現從中華路、同盟路口往西一直到同盟路、建國四路之間的河段，都有死魚浮出，部分死魚漂到岸邊，與落葉、垃圾混雜在一起；有民眾在愛河划獨木舟，一旁的水面，魚屍成串漂浮。
一名婦人說，每天早上與下午都在愛河附近運動，之前沒看過河面上漂浮這麼多死魚，市府應該檢驗愛河的水質，釐清是否遭到偷排廢水或其他原因引發，並儘快派人打撈魚屍，以免造成汙染。
梁姓船長說，昨天愛河水面漂浮的死魚，絕大多數都是俗稱「土黃仔」的環球海鰶。土黃仔肉質細嫩，魚刺多，有些饕客會在魚身劃上緊密的刀痕，切斷魚刺再煎熟吃；土黃仔也可用來當活餌垂釣黑鯛或紅槽魚。土黃仔喜歡棲息於泥沙底質的河口區及沿岸海域，時常進入河川的下游地區，偶爾可在愛河看到。
環保局說，經派人員前往現場採集水質檢測pH值為7.68，水溫為攝氏24.5度，導電度為9600μS/cm，溶氧量為3.38mg/L，相關數值與水色都正常，沿線未發現有異常排放情事，研判是因氣溫驟降，導致死魚狀況發生，環保局溝渠清疏隊刻正進行魚屍打撈作業。根據高雄氣象站資料，高雄前天的氣溫26度至30度，昨天氣溫22度至25度。
市議員許采蓁說，高雄愛河驚見大量死魚，不只破壞市容，更重傷高雄的觀光形象，其實這不是第一次發生，過去也曾因水質不佳、溶氧量不足造成魚群暴斃，市府每次都說是「自然現象」，卻沒看到真正的改善作為，愛河是高雄的門面，不該只是表面美化，應該主動公開水質數據，並建立預警機制，別等到魚浮起來了，才能夠處理。
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