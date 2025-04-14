犬隻絕育率 高市低於全國平均值

高雄7萬5千餘犬隻未絕育，絕育率低於全國平均值，其中近3成危險犬隻未絕育，遭檢舉調查後開罰件數也低，議員建議針對行政區、寵物特性等方式推動，仿效外縣市發簡訊通知，並推動毛孩戶口普查、建立資料庫；市府表示，近3年完成107場絕育，持續努力。

動保法2015年修法後要求飼主為寵物絕育，否則開罰5萬元至20萬元，依據農業部資料，全台絕育率55.42％，高雄僅53.40％。

議員湯詠瑜說，高雄犬隻絕育率低於全國平均，危險犬隻665隻，已絕育或已申報免絕育478隻，未絕育187隻，約28％沒絕育，獒犬比例最高；未絕育未申報檢舉件數289件，僅19件成立。

湯詠瑜說，北市每年透過寵登網系統發送逾萬則簡訊通知，台中市也採取例行性資料勾稽，高雄須採取更有效，且有計畫方式推動絕育；議員黃秋媖也要求動保處加強宣導。動保處長葉坤松說，高雄同樣依據寵登系統進行勾稽通知，會去外縣市取經，了解有無精進之處。

議員鄭孟洳說，家貓若未辦寵物登記，明年將開罰，透過寵物戶口普查可掌握飼養狀態及落實政策宣傳，2023年旗山區三協里曾普查，得知7成6沒有植入晶片、5成7未結紮、逾60隻遊蕩犬會攻擊野生動物，希望動保處推動戶口普查獎勵機制，鼓勵里長、志工參與。

動保處說明，高雄去年遊蕩犬隻1萬200隻，相較2022年減少5612隻；目前還沒有法規要求戶口普查，朝此方向努力。