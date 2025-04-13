澎湖國際鐵人三項賽 智利選手勇奪總冠軍
2025富邦金控IRONMAN TAIWAN澎湖國際鐵人三項賽，來自智利的選手以9小時4分34秒贏得總冠軍，堪稱是真正的超級鐵人。
IRONMAN TAIWAN澎湖國際鐵人三項賽，近1000位鐵人今天清晨在風浪中展開競技，分別進行游泳1.9公里（原3.8公里，因海浪過大減半）、自行車180公里和路跑42.2公里等三項賽事。
來自智利的選手Philip Billikopf以9小時4分34秒完成三項賽事，贏得總冠軍，他的心情無法形容，感謝台灣此次的邀請參賽，很開心完成10年的等待，更感謝澎湖民眾的加油。
台灣鐵人公司表示，今年IRONMAN TAIWAN澎湖國際鐵人三項賽，今天在澎湖順利完賽，14日將在參賽的近1000位的選手中，選出65位代表參加IRONMAN NICE與35位參加IRONMAN KONA等2項世界大賽的選手。
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