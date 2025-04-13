茄萣濕地吸引8000候鳥來過冬 黑面琵鷺超過400隻
高雄茄萣濕地從去年10月候鳥季開啟以來，吸引近8000隻候鳥來過冬，包括「黑面琵鷺」、「白秋沙」、「黑頸鸊鷉」、「寒林豆雁」等珍稀物種。工務局公園處表示，茄萣濕地賞候鳥季節即將進入尾聲，呼籲市民朋友抓住最後機會，帶著相機前來捕捉自然美景，攜手守護生態寶藏。
公園處說，根據調查數據顯示，過去幾個月裡，茄萣濕地迎來許多候鳥來過冬，不僅是生態系統中重要角色，也是衡量環境健康的關鍵指標；根據調查數據顯示，鳥類物種數量已逾50種，僅黑面琵鷺就超過400隻，而雁鴨科數量高達4至5千隻，鷸鴴科則有1千至2千隻。
公園處指出，這股賞鳥熱潮將持續至4月，今年由於濕地儲水豐富，許多擅長潛水的潛鴨屬也紛紛前來渡冬，除常見琵嘴鴨、赤頸鴨、小水鴨和尖尾鴨外，還有500隻至600隻鳳頭潛鴨聚集在此。更難得的是，也有民眾發現羅文鴨、班背潛鴨的蹤跡，另有2隻稀有「寒林豆雁」，留下度冬至今未曾離開。
時序入春，天氣已暖。公園處表示，市民可帶著相機走進茄萣濕地，把握最後賞鳥期。為維護珍貴濕地生態，公園處呼籲在賞鳥過程中遵守環保規範，不打擾鳥類的生活，保持環境清潔，一同為這片大自然的寶藏盡一份心力。
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