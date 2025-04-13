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屏東三大日音樂節第二天許富凱演出 現場湧入7.5萬人

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
「屏東三大日音樂節」第二天小男孩樂團演出。圖／縣府提供
「屏東三大日音樂節」第二天小男孩樂團演出。圖／縣府提供

屏東三大日音樂節」第二天以樂團為主題，由芒果醬、小男孩樂團、宋德鶴、溫室雜草、許富凱、血肉果汁機等歌手團體演出，現場湧入7.5萬人次，氣氛High到不行。今日最後一天，羅志祥、楊乃文、畢書盡等知名歌手將上台，縣府歡迎民眾一起來

金曲歌王許富凱首度站上「屏東三大日音樂節」舞台，與血肉果汁機合體演出「伊的身邊已經有別人2023」，重磅組合登場瞬間點燃全場情緒，超過萬名樂迷在現場一起揮舞雙手，3小時不間斷音樂演出，體育館前草地及仁愛路市集擠滿樂迷，熱鬧非凡。

今日為三大日最後一天，亞洲舞王羅志祥、金曲歌后楊乃文、Bii畢書盡、美秀集團、安吉等藝人將接力演出，為樂迷帶來難忘的音樂饗宴。現場還有限定文創商品，春天音樂市集更集結超過百攤美食與手作小物，讓民眾盡情選購。

縣府表示，屏東三大日音樂節今年已邁入第8年，已成為每年春天最大場的音樂節慶活動，卡司一年比一年精彩，有別於4月初在墾丁舉辦的「台灣祭」，三大日音樂節分別以經典、文青、搖滾為主題心安排歌王歌后輪番上陣，讓大家沉浸在風格多元的音樂氛圍中，感受屏東的春日魅力。

「屏東三大日音樂節」第二天以樂團為主題，現場湧入7.5萬人次。圖／縣府提供
「屏東三大日音樂節」第二天以樂團為主題，現場湧入7.5萬人次。圖／縣府提供
「屏東三大日音樂節」第二天血肉果汁機演出。圖／縣府提供
「屏東三大日音樂節」第二天血肉果汁機演出。圖／縣府提供
「屏東三大日音樂節」第二天縣長周春米與許富凱合唱愛情限時批。圖／縣府提供
「屏東三大日音樂節」第二天縣長周春米與許富凱合唱愛情限時批。圖／縣府提供

屏東 音樂

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