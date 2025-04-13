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高雄天氣驟變！ 豪雨釀岡山1350戶斷電、陣風吹走帳篷

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
高雄半夜風勢不小，位於民族一路巷口的3個架好的帳篷，今凌晨也不敵強風吹襲被吹翻，在街上翻滾。圖／取自Threads
高雄半夜風勢不小，位於民族一路巷口的3個架好的帳篷，今凌晨也不敵強風吹襲被吹翻，在街上翻滾。圖／取自Threads

高雄昨晚至今天上午天氣驟變，氣溫如溜滑梯下降，市區下起間歇性大雨，今天凌晨岡山區因豪雨造成高壓線路斷線釀1350戶停電3小時；另民族一路辦里民活動的3個帳篷被風吹翻，在地上連滾2圈，幸未造成人車受傷。

中央氣象署今天上午10時25分許發布陸上強風特報，指今天上午東北風偏強，明天西南風增強，高雄雖不在中央氣象署的強風警戒範圍內，昨晚至凌晨陣風不小。

岡山地區今天淩晨零時30分許因豪雨造成高壓線路斷線，造成忠誠街、成功路、岡山路、維仁路等一帶停電，計有1350戶停電。台電漏夜派員冒雨搶修，第一時間隔離故障區間及轉供復電，於凌晨3時35分全數復電。

此外，高雄半夜風勢不小，位於民族一路巷口的3個架好的帳篷，凌晨也不敵強風吹襲被吹翻，在街上翻滾，有民眾目擊拍下畫面PO網，直呼「不知該怎麼救？」。

轄區三民二警分局指出，經了解被吹翻的帳篷是當地民眾辦里民活動所搭建，有申請路權，吹翻的帳篷已於凌晨2時30分許已由大樓保全及熱心民眾協助將帳篷拆解回收，無人受傷。

高雄半夜風勢不小，位於民族一路巷口的3個架好的帳篷，今凌晨也不敵強風吹襲被吹翻，在街上翻滾。圖／取自Threads
高雄半夜風勢不小，位於民族一路巷口的3個架好的帳篷，今凌晨也不敵強風吹襲被吹翻，在街上翻滾。圖／取自Threads
高市岡山地區今天淩晨零時30分許因豪雨造成高壓線路斷線，造成忠誠街、成功路、岡山路、維仁路等一帶停電共1350戶停電。圖／台電提供
高市岡山地區今天淩晨零時30分許因豪雨造成高壓線路斷線，造成忠誠街、成功路、岡山路、維仁路等一帶停電共1350戶停電。圖／台電提供
高雄半夜風勢不小，位於民族一路巷口的3個架好的帳篷，今凌晨也不敵強風吹襲被吹翻，在街上翻滾。圖／取自Threads
高雄半夜風勢不小，位於民族一路巷口的3個架好的帳篷，今凌晨也不敵強風吹襲被吹翻，在街上翻滾。圖／取自Threads

停電 岡山 豪雨

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