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高雄岡山今凌晨千戶大停電 高壓電因大雨起火花燒斷線
全台昨晚至今晨多地傳出跳電情形，高雄市岡山區也在今天凌晨0時許因降雨，引發電線桿、電箱起火花，造成台電高壓電線路「斷線」，一度在岡山地區造成1350戶停電，消防人員出動滅火，台電人員也冒雨搶修，直到3小時後才完全恢復供電。
高雄市消防局指出，民眾今晨0時31分通報位於岡山區中山北路上的電線桿、電箱起火花，第一時間出動1輛消防救災車及消防人員前往搶救，現場下著雨勢，消防人員抵達現場時，起火花的電線桿已經沒有火花，因此現場狀況後續交由台電公司處理。
台電高雄區營業處證實，今天凌晨0時30分高雄地區因豪雨造成高壓線路燒損斷線 ，高雄市岡山區有1350戶用戶停電，停電範圍為岡山區忠誠街、成功路、岡山路、維仁路等一帶，搶修半小時後仍有386戶停電，今晨3時35分才全部復電。
台電表示，接獲通報後，第一時間即立即派員冒雨前往搶修，並立刻隔離故障區間及轉供復電，於凌晨1時9分復電964戶，其餘386戶，於3時35分全數復電。台電強調，將持續強化線路設備巡檢，以降低停電事故發生。
根據中央氣象署觀測資料，高雄市岡山區今凌晨0時到1時之間，時雨量僅2毫米。
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