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澎湖國際鐵人三項賽 近千選手風浪中挑戰極限

中央社／ 澎湖縣13日電

2025富邦金控IRONMAN TAIWAN澎湖國際鐵人三項賽，近1000名鐵人今天清晨在風浪中展開競技，對所有參賽選手是極限的挑戰。

競賽今天清晨6時25分由澎湖縣陳光復等人共同鳴笛後，依序展開競賽時限17小時的游泳、自行車與路跑等三項賽事。

澎湖今天天氣突然轉壞，海面風浪與風勢增強，台灣鐵人公司為了選手安全，先行會勘場域，開賽延後25分鐘才開始，游泳賽段原本3.8公里，縮短為1.9公里，自行車賽道因部分低窪路段會發生海水倒灌，緊急調整路線，但維持180公里。

澎湖國際鐵人三項賽，首先進行游泳賽事，所有參賽選手每2人一組依序下水，前鐵人三項國手也算是澎湖人的李瑋，在風浪中游完率先上岸，在自行車賽事，也暫時領先。

今年澎湖國際鐵人三項賽，最特別的是由澎湖農漁產業合作社在國際廣場內設有賽後餐飲，提供有龍膽石斑粥、鮮蚵麵線、丁香瘦肉粥、香菇XO拌飯、土魠魚羹、花枝丸、鮮炸丁香、海菜煎蛋、海菜魚丸湯和風茹茶，仙人掌汁等20種等澎湖優鮮等海鮮風味美食，供選手賽後品味一番。

澎湖縣 自行車 陳光復

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