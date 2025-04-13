高雄地下管線 監控系統挨批虛設

高雄氣爆後市府建置平台提供地下管線資訊及施工即時影像供閱覽，但近年頻發生施工挖破管線案件，造成瓦斯外洩、停水，議員怒指「地下有無管路，挖了才知道」，質疑管線缺乏三維資訊，實測也有七成五施工影像是黑畫面，批智慧城市淪為口號。

工務局道路挖掘管理中心表示，高雄建置的3D管線系統是依據國土署公共設施管線資料標準，按不同管線類別以顏色區分，並利用管線平面坐標配合埋設深度繪成擬3D管線，中心已逐步推動攝影測量，保存管線埋設真實樣貌，惟3D攝影測量成本高，因此只在危安管線挖掘施工時才建置。

2014年高雄發生嚴重氣爆，工務局著手建置地下管線圖資，近年更創設數位孿生5D智慧城市工務管理暨決策輔助平台，將全市建物、道路橋梁、路燈、公園、地下管線嘗試3D化，彙整近百項監測數據，獲今年智慧城市創新應用獎。不過近年卻屢發生挖破管線案件，市議員白喬茵怒批，「路底下有沒有管，挖了才知道」！

她說，輔助平台只將管線圖面變色塊，無法呈現深度，三維不精準且單調，且僅提供紙本，無授權施工單位使用平台，也無法透過平台即時告知突發資訊。日前她在平台點選4個搶修工程，竟有3個監控影像回傳訊號異常，甚至呈黑畫面，「監控系統形同虛設」。

她更指，英國打造地下資產管理系統，涵蓋三維管線分層資訊，並有風險預警、即時數據更新，公私部門可依權限查看特定管線分布，避免重覆挖管，1年節省3.45億英鎊，反觀工務管理平台共享性低，且僅供市府內部使用。

挖管中心表示，今年會辦理挖管系統改版作業，將英國經驗納入參考；就管線單位未能回傳施工影像提供即時監控，將加強抽查，並對未落實辦理的管線單位與現場施工人開罰與扣點。