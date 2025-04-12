影／用藝術回饋台灣 日本多媒體藝術家大石曉規彩繪屏東車站

日本大阪多媒體藝術家大石曉規以標誌性手繪小人物聞名，這幾天晚間他現身台鐵屏東車站，為車站二樓迴廊彩繪，融入屏東自然、鐵道與文化元素的笑臉，吸引民眾駐足，看了讓人會心一笑，他說「用藝術回饋台灣」。

「讓屏東車站不只是交通樞紐，讓旅客願意停留藝文空間」，台鐵屏東車站站務員李家萍說，她找了很多單位邀稿，都遭拒絕，後來發現女兒就讀的仁愛國小，今年100年校慶，學校邀請日本藝術家到校彩繪，她透過學校主任幫忙，趁藝術家北上搭高鐵10分鐘等車時間，送上跟家人一起手繪卡片，和一本「寂寞鐵道」的書，

李家萍說，她跟大石曉規分享，火車站對她來說，有很深的情感，不只是工作地方，還是凝聚家人的情感地方，希望能邀請大石曉規來此創作，但「沒有預算」，沒想到大石曉規聽完後主動表示，願意免費來畫，理由很簡單，「想要用藝術回饋台灣」，而且，「他很喜歡火車，喜歡這裡的人情味，這是回報台灣的一個方式」。

就這樣開始台鐵屏東站二樓迴廊彩繪計畫，這一周來，大石曉規白天在仁愛國小畫畫，晚上到屏東車站二樓迴廊創作，大石曉規坐在推車上，一筆一畫的畫出各種可愛微笑，也讓車站往來旅客、來逛百貨公司的消費者，不時抬頭往看上，吸引民眾駐足。

有學生感到驚奇，跟他聊聊天，大石曉規會說簡單華語，大石曉規作品以微笑聞名，大石曉規說，這次創作的作品，融合屏東的自然、文化與鐵道元素，象徵的旅程的流動與在地文化的交織，畫面中綿延的線條，像極鐵道軌跡，象徵旅人來來去去，每一次的停留，留下美好回憶，畫面中植物與動物，則是屏東特有自然風景，展現南國的生機與熱情。

大石曉規說，火車站是充滿夢想地方，從這裡出發再回來，給人安心的感覺，他喜歡火車站，呈現很開心、快樂氣氛，傳遞讓人很高興的感覺，這次畫出娃娃以開心、高興為主題。