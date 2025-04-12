金門家扶頒獎助學金 助188位學童安心求學

金門家扶中心今天下午舉辦113學年度下學期獎助學金頒獎典禮，共有來自國小至大學共188位扶助學童獲獎，總計發出約134萬元獎助學金，值得一提的是，今年家扶首次開放扶助兒童的照顧者申請獎助學金，鼓勵照顧者為家計奔波之餘，仍願意持續進修、提升自我，穩定家庭與生活。

頒獎典禮在金門家扶中心1樓大廳舉行，包括家扶扶幼主委楊肅謙、委員李淑賢及主任洪依帆都出席頒獎並致詞，楊肅謙特別以「勤奮」與「禮貌」兩個關鍵字勉勵在場學童，希望大家懷抱感恩惜福之心，堅持努力、相信自己，未來定能迎向成功。

洪依帆表示，今年共頒發8項獎助學金，包括「奮發向上助學金」（98人）、「台灣三菱電梯獎助學金」（15人）、「春文基金會獎助學金」（15人）、「華邦電子獎助學金」（15人）、「正隆獎助學金」（1人）、「洪長享獎助學金」（10人）、「菁英綠種子獎助學金」（14人）以及「家扶大專獎助學金」（20人），總共188位學童受惠。

她也指出，今年首度開放扶助兒童的主要照顧者申請獎助學金，鼓勵他們在照顧家庭之餘，也能進行進修學習、提升自我，以期為家庭帶來更穩定的未來生活。這項新制不僅肯定照顧者的努力，也反映家扶對整體家庭功能支持的關注。

獲獎的陳同學在典禮中分享，感謝家扶在求學路上一路相伴，「家扶就像我的第二個家」，每當遇到困難，總能聯繫社工老師尋求協助，也因為有這筆獎助學金，得以減輕經濟壓力、專心學業。