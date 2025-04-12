快訊

台灣第一人登法國羅浮宮 郭彥甫退演藝圈9年近照曝光

林岱樺涉貪案擴大！服務處幾團滅 2人羈押禁見、3人交保

金門家扶頒獎助學金 助188位學童安心求學

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門家扶中心今天下午舉辦113學年度下學期獎助學金頒獎典禮，獲獎學生一起合影。圖／金門家扶中心提供
金門家扶中心今天下午舉辦113學年度下學期獎助學金頒獎典禮，獲獎學生一起合影。圖／金門家扶中心提供

金門家扶中心今天下午舉辦113學年度下學期獎助學金頒獎典禮，共有來自國小至大學共188位扶助學童獲獎，總計發出約134萬元獎助學金，值得一提的是，今年家扶首次開放扶助兒童的照顧者申請獎助學金，鼓勵照顧者為家計奔波之餘，仍願意持續進修、提升自我，穩定家庭與生活。

頒獎典禮在金門家扶中心1樓大廳舉行，包括家扶扶幼主委楊肅謙、委員李淑賢及主任洪依帆都出席頒獎並致詞，楊肅謙特別以「勤奮」與「禮貌」兩個關鍵字勉勵在場學童，希望大家懷抱感恩惜福之心，堅持努力、相信自己，未來定能迎向成功。

洪依帆表示，今年共頒發8項獎助學金，包括「奮發向上助學金」（98人）、「台灣三菱電梯獎助學金」（15人）、「春文基金會獎助學金」（15人）、「華邦電子獎助學金」（15人）、「正隆獎助學金」（1人）、「洪長享獎助學金」（10人）、「菁英綠種子獎助學金」（14人）以及「家扶大專獎助學金」（20人），總共188位學童受惠。

她也指出，今年首度開放扶助兒童的主要照顧者申請獎助學金，鼓勵他們在照顧家庭之餘，也能進行進修學習、提升自我，以期為家庭帶來更穩定的未來生活。這項新制不僅肯定照顧者的努力，也反映家扶對整體家庭功能支持的關注。

獲獎的陳同學在典禮中分享，感謝家扶在求學路上一路相伴，「家扶就像我的第二個家」，每當遇到困難，總能聯繫社工老師尋求協助，也因為有這筆獎助學金，得以減輕經濟壓力、專心學業。

金門家扶表示，部分扶助學童遠赴台灣就學，面對生活與學費壓力，時常需要半工半讀，影響課業表現，藉由持續性的獎助機制，不僅能減輕孩子與家庭的負擔，也是一種對孩子們學習努力的肯定與鼓勵。家扶中心也感謝各界善心捐助，讓學童有機會透過教育翻轉人生，並呼籲社會大眾持續關注弱勢兒童的教育需求，成為他們求學路上的堅強後盾。

金門家扶中心今天下午舉辦113學年度下學期獎助學金頒獎典禮，家扶扶幼主委楊肅謙（右一）頒發獎學金給獲獎學生。圖／金門家扶中心提供
金門家扶中心今天下午舉辦113學年度下學期獎助學金頒獎典禮，家扶扶幼主委楊肅謙（右一）頒發獎學金給獲獎學生。圖／金門家扶中心提供
金門家扶中心今天下午舉辦113學年度下學期獎助學金頒獎典禮，家扶扶幼主委楊肅謙在致詞時特別以「勤奮」與「禮貌」兩個關鍵字勉勵在場學童，希望大家懷抱感恩惜福之心，堅持努力、相信自己，未來定能迎向成功。圖／金門家扶中心提供
金門家扶中心今天下午舉辦113學年度下學期獎助學金頒獎典禮，家扶扶幼主委楊肅謙在致詞時特別以「勤奮」與「禮貌」兩個關鍵字勉勵在場學童，希望大家懷抱感恩惜福之心，堅持努力、相信自己，未來定能迎向成功。圖／金門家扶中心提供
金門家扶中心今天下午舉辦113學年度下學期獎助學金頒獎典禮，家扶扶幼主委楊肅謙（右一）、委員李淑賢（右二）及主任洪依帆（後左一）與獲獎學生合影。圖／金門家扶中心提供
金門家扶中心今天下午舉辦113學年度下學期獎助學金頒獎典禮，家扶扶幼主委楊肅謙（右一）、委員李淑賢（右二）及主任洪依帆（後左一）與獲獎學生合影。圖／金門家扶中心提供

壓力 家扶中心 金門

延伸閱讀

金門金寧鄉雨中千人剝蚵 體驗地方百年產業

強對流與濃霧攪局 金門小三通航班今停航

海巡與陸海警金門對峙 我國旗與對岸旗幟同框

民進黨指把金門當大陸洗產地跳板 陳玉珍：歧視金門人

相關新聞

影／金寧石蚵文化季千人剝蚵 民眾嘆辛苦：以後不殺價

2025年金寧鄉石蚵文化季今開跑，首場活動「超頂！千人剝蚵大挑戰」下午在古寧頭北山出海口舉行，吸引近千名民眾與觀光客參加...

影／四月迎城隍！金門迎城隍動員上千軍民 齊心迎神

「2025金門迎城隍－浯島宗教文化季」今天下午在金城鎮浯島城隍廟前熱鬧登場，活動由金門縣天震堂震天鼓聲揭開序幕，副縣長李...

台糖攜手高餐大研發甘蔗酒 獲世界酒賽雙金獎

國營事業台糖與高雄餐旅大學產學合作，以甘蔗為原料推出兩款農藝萊姆酒，獲得法國世界酒類競賽雙金獎殊榮，今天特地攜手著名的簡...

影／手搖飲喝到黑色小碎片！業者說賠6杯 高雄衛生局要開罰了

高雄網友昨天在臉書發文指控到某知名連鎖飲料店買飲料，喝到黑色不明小碎片，向店家反映，業者卻裝沒事，只說「賠6杯新的」，該...

高雄地下管路系統遭批資訊粗糙 即時監控畫面呈現黑屏

高雄2014年發生嚴重氣爆事件，地下管路資訊被外界放大檢視，高市府近年推出工務管理暨決策輔助平台，建置全市地下管路資訊，...

高雄7成舊監視器 挨批汰換龜速

高雄市警局在全市布建2萬多支監視器，7成使用逾8年須汰換，警局近年編列近5千萬元預算僅汰換500多支，議員批進度太慢，「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。