台糖攜手高餐大研發甘蔗酒 獲世界酒賽雙金獎

國營事業台糖與高雄餐旅大學產學合作，以甘蔗為原料推出兩款農藝萊姆酒，獲得法國世界酒類競賽雙金獎殊榮，今天特地攜手著名的簡天才米其林餐廳主廚，推出以萊姆酒結合台糖出品食材的一道道精緻料理，透過法式料理的手法，讓在地食材華麗變身。

純種台灣靈魂的萊姆酒，加入台灣在地食材甘蔗，出自高雄餐旅大學教授陳千浩的多年鑽研，本身就是專業釀酒師的他從低溫發酵到橡木桶成熟，製作成的萊姆酒，參加法國世界酒類競賽，就獲得雙金獎肯定。陳千浩表示，越在地就是越國際，我們在巴黎得到大金獎就是最好的證明。 餐會上，以農藝萊姆酒作為菜單靈感，加入蜆精、苦茶油等在地食材，運用法式料理的手法，變身成一道道精緻的法餐料理，將農藝萊姆酒價值發揮到最大化。

台糖董事長吳明昌表示，把台灣優質的甘蔗汁，加入產學合作的釀酒技術，加乘米其林星級廚藝， 希望透過跨界合作，激盪出餐酒文化新火花。

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