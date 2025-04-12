影／金寧石蚵文化季千人剝蚵 民眾嘆辛苦：以後不殺價
2025年金寧鄉石蚵文化季今開跑，首場活動「超頂！千人剝蚵大挑戰」下午在古寧頭北山出海口舉行，吸引近千名民眾與觀光客參加，雖然天公不作美下大雨，但鄉親穿著雨衣熱情不減，手起刀落，挑起新鮮的石蚵，不少人剖完都感嘆「蚵農真辛苦」，「以後買蚵不殺價了」。
活動由金寧鄉公所主辦，副縣長李文良、金寧鄉長楊忠俊、鄉代會主席黃文欣、金馬聯合服務中心執行長吳增允、金管處副處長黃子娟、縣議員董森堡等多人到場，並在活動開始時從蚵田挑上石蚵，為活動揭開序幕，象徵石蚵文化的傳承與生生不息的活力。
儘管天空飄著細雨，仍無損鄉親與遊客的熱情，現場設有超過千人座席與帶殼海蚵，民眾戴上手套、拿起蚵刀，化身「一日蚵農」，不少是家庭全員出動參與，還有非洲史瓦帝尼來的外國教師及92歲高齡阿嬤參與，體現石蚵文化的跨年齡、跨國界魅力。
不少民眾都說，今年的石蚵都偏「瘦小」，不太好剖，剖起來也沒什麼成就感；也有人說，在大雨中剖蚵是第一次的體驗，真的很有趣，下次有機會希望還能來參與。
除了剝蚵體驗，現場更提供由古寧頭社區發展協會製作的「蚵仔麵線」，讓參與者免費享用在地滋味。觀光處長許績鑫也親自體驗剝蚵，直呼「粒粒皆辛苦」，更感佩蚵農辛勤工作的不易。鄉代會主席黃文欣則表示，石蚵文化不僅是地方產業，更是重要的文化資產，未來也將持續推動其永續發展。
副縣長李文良指出，金門自古即與海洋密不可分，石蚵產業不僅見證討海人的生活智慧，也深深植根於地方歷史與記憶中。他期盼透過實地參與，讓更多人了解金門的海洋文化，並凝聚民眾對在地文化的認同與情感。
鄉長楊忠俊表示，今年活動規模更勝以往，不僅讓民眾動手剝蚵、帶回品嚐，也準備豐富的美食與文化體驗，感謝鄉親冒雨支持，現場也備有蚵仔麵線供民眾免費品嚐，讓鄉親與來賓在參與的過程中，也能品嚐金門在地的鮮味與人情味。
石蚵文化季主場活動將於4月19日、20日接續登場，地點位於金門大橋金寧端周邊廣場，系列活動包含「瘋起來！LOCAL音樂派對」，邀請金曲歌王翁立友、本土女神向蕙玲、台語情歌天后林珊等知名藝人輪番開唱；另設有「大放電！春日親子遊樂園」，包括海盜船、氣墊城堡、旋轉飛機等設施，並搭配市集、DIY體驗與親子闖關遊戲，營造文化、觀光與娛樂兼具的假日氛圍。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言