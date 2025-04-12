影／金寧石蚵文化季千人剝蚵 民眾嘆辛苦：以後不殺價

2025年金寧鄉石蚵文化季今開跑，首場活動「超頂！千人剝蚵大挑戰」下午在古寧頭北山出海口舉行，吸引近千名民眾與觀光客參加，雖然天公不作美下大雨，但鄉親穿著雨衣熱情不減，手起刀落，挑起新鮮的石蚵，不少人剖完都感嘆「蚵農真辛苦」，「以後買蚵不殺價了」。

活動由金寧鄉公所主辦，副縣長李文良、金寧鄉長楊忠俊、鄉代會主席黃文欣、金馬聯合服務中心執行長吳增允、金管處副處長黃子娟、縣議員董森堡等多人到場，並在活動開始時從蚵田挑上石蚵，為活動揭開序幕，象徵石蚵文化的傳承與生生不息的活力。

儘管天空飄著細雨，仍無損鄉親與遊客的熱情，現場設有超過千人座席與帶殼海蚵，民眾戴上手套、拿起蚵刀，化身「一日蚵農」，不少是家庭全員出動參與，還有非洲史瓦帝尼來的外國教師及92歲高齡阿嬤參與，體現石蚵文化的跨年齡、跨國界魅力。

不少民眾都說，今年的石蚵都偏「瘦小」，不太好剖，剖起來也沒什麼成就感；也有人說，在大雨中剖蚵是第一次的體驗，真的很有趣，下次有機會希望還能來參與。

除了剝蚵體驗，現場更提供由古寧頭社區發展協會製作的「蚵仔麵線」，讓參與者免費享用在地滋味。觀光處長許績鑫也親自體驗剝蚵，直呼「粒粒皆辛苦」，更感佩蚵農辛勤工作的不易。鄉代會主席黃文欣則表示，石蚵文化不僅是地方產業，更是重要的文化資產，未來也將持續推動其永續發展。

副縣長李文良指出，金門自古即與海洋密不可分，石蚵產業不僅見證討海人的生活智慧，也深深植根於地方歷史與記憶中。他期盼透過實地參與，讓更多人了解金門的海洋文化，並凝聚民眾對在地文化的認同與情感。

鄉長楊忠俊表示，今年活動規模更勝以往，不僅讓民眾動手剝蚵、帶回品嚐，也準備豐富的美食與文化體驗，感謝鄉親冒雨支持，現場也備有蚵仔麵線供民眾免費品嚐，讓鄉親與來賓在參與的過程中，也能品嚐金門在地的鮮味與人情味。