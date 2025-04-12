快訊

台灣第一人登法國羅浮宮 郭彥甫退演藝圈9年近照曝光

林岱樺涉貪案擴大！服務處幾團滅 2人羈押禁見、3人交保

聽新聞
0:00 / 0:00

影／金寧石蚵文化季千人剝蚵 民眾嘆辛苦：以後不殺價

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金寧鄉石蚵文化季「千人剝蚵體驗」活動今天登場，不少民眾早早就到場排隊，等著下場體驗剖蚵。記者蔡家蓁／攝影
金寧鄉石蚵文化季「千人剝蚵體驗」活動今天登場，不少民眾早早就到場排隊，等著下場體驗剖蚵。記者蔡家蓁／攝影

2025年金寧鄉石蚵文化季今開跑，首場活動「超頂！千人剝蚵大挑戰」下午在古寧頭北山出海口舉行，吸引近千名民眾與觀光客參加，雖然天公不作美下大雨，但鄉親穿著雨衣熱情不減，手起刀落，挑起新鮮的石蚵，不少人剖完都感嘆「蚵農真辛苦」，「以後買蚵不殺價了」。

活動由金寧鄉公所主辦，副縣長李文良、金寧鄉長楊忠俊、鄉代會主席黃文欣、金馬聯合服務中心執行長吳增允、金管處副處長黃子娟、縣議員董森堡等多人到場，並在活動開始時從蚵田挑上石蚵，為活動揭開序幕，象徵石蚵文化的傳承與生生不息的活力。

儘管天空飄著細雨，仍無損鄉親與遊客的熱情，現場設有超過千人座席與帶殼海蚵，民眾戴上手套、拿起蚵刀，化身「一日蚵農」，不少是家庭全員出動參與，還有非洲史瓦帝尼來的外國教師及92歲高齡阿嬤參與，體現石蚵文化的跨年齡、跨國界魅力。

不少民眾都說，今年的石蚵都偏「瘦小」，不太好剖，剖起來也沒什麼成就感；也有人說，在大雨中剖蚵是第一次的體驗，真的很有趣，下次有機會希望還能來參與。

除了剝蚵體驗，現場更提供由古寧頭社區發展協會製作的「蚵仔麵線」，讓參與者免費享用在地滋味。觀光處長許績鑫也親自體驗剝蚵，直呼「粒粒皆辛苦」，更感佩蚵農辛勤工作的不易。鄉代會主席黃文欣則表示，石蚵文化不僅是地方產業，更是重要的文化資產，未來也將持續推動其永續發展。

副縣長李文良指出，金門自古即與海洋密不可分，石蚵產業不僅見證討海人的生活智慧，也深深植根於地方歷史與記憶中。他期盼透過實地參與，讓更多人了解金門的海洋文化，並凝聚民眾對在地文化的認同與情感。

鄉長楊忠俊表示，今年活動規模更勝以往，不僅讓民眾動手剝蚵、帶回品嚐，也準備豐富的美食與文化體驗，感謝鄉親冒雨支持，現場也備有蚵仔麵線供民眾免費品嚐，讓鄉親與來賓在參與的過程中，也能品嚐金門在地的鮮味與人情味。

石蚵文化季主場活動將於4月19日、20日接續登場，地點位於金門大橋金寧端周邊廣場，系列活動包含「瘋起來！LOCAL音樂派對」，邀請金曲歌王翁立友、本土女神向蕙玲、台語情歌天后林珊等知名藝人輪番開唱；另設有「大放電！春日親子遊樂園」，包括海盜船、氣墊城堡、旋轉飛機等設施，並搭配市集、DIY體驗與親子闖關遊戲，營造文化、觀光與娛樂兼具的假日氛圍。

金寧鄉石蚵文化季「千人剝蚵體驗」活動，今天下午在古寧頭北山出海口登場，吸引1千多人參與，男女老少都聚在長條棧板體驗剝蚵。記者蔡家蓁／攝影
金寧鄉石蚵文化季「千人剝蚵體驗」活動，今天下午在古寧頭北山出海口登場，吸引1千多人參與，男女老少都聚在長條棧板體驗剝蚵。記者蔡家蓁／攝影
金寧鄉石蚵文化季「千人剝蚵體驗」活動今天登場，到場的民代也下場體驗剖蚵。記者蔡家蓁／攝影
金寧鄉石蚵文化季「千人剝蚵體驗」活動今天登場，到場的民代也下場體驗剖蚵。記者蔡家蓁／攝影
金寧鄉石蚵文化季「千人剝蚵體驗」活動，今天下午在古寧頭北山出海口登場，儘管風大雨大，但澆不熄參加民眾的熱情，活動場地擠滿人潮。記者蔡家蓁／攝影
金寧鄉石蚵文化季「千人剝蚵體驗」活動，今天下午在古寧頭北山出海口登場，儘管風大雨大，但澆不熄參加民眾的熱情，活動場地擠滿人潮。記者蔡家蓁／攝影
活動首先由副縣長李文良、金寧鄉公所鄉長楊忠俊、金寧鄉代會主席黃文欣等人一起從蚵田挑石蚵上岸，正式為「千人剝蚵」體驗活動揭開序幕。記者蔡家蓁／攝影
活動首先由副縣長李文良、金寧鄉公所鄉長楊忠俊、金寧鄉代會主席黃文欣等人一起從蚵田挑石蚵上岸，正式為「千人剝蚵」體驗活動揭開序幕。記者蔡家蓁／攝影
金寧鄉石蚵文化季「千人剝蚵體驗」活動今天登場，在金門服務的非洲史瓦帝尼外國教師也到場體驗，直說很好玩。記者蔡家蓁／攝影
金寧鄉石蚵文化季「千人剝蚵體驗」活動今天登場，在金門服務的非洲史瓦帝尼外國教師也到場體驗，直說很好玩。記者蔡家蓁／攝影

蚵仔麵線 親子 金門大橋

延伸閱讀

影／四月迎城隍！金門迎城隍動員上千軍民 齊心迎神

金門金寧鄉雨中千人剝蚵 體驗地方百年產業

金門石蚵文化季變調？遇歉收向外地買蚵供「千人剝蚵」引發質疑

金門幼教博覽會熱鬧登場 「扎根零歲」政策成會場焦點

相關新聞

影／金寧石蚵文化季千人剝蚵 民眾嘆辛苦：以後不殺價

2025年金寧鄉石蚵文化季今開跑，首場活動「超頂！千人剝蚵大挑戰」下午在古寧頭北山出海口舉行，吸引近千名民眾與觀光客參加...

影／四月迎城隍！金門迎城隍動員上千軍民 齊心迎神

「2025金門迎城隍－浯島宗教文化季」今天下午在金城鎮浯島城隍廟前熱鬧登場，活動由金門縣天震堂震天鼓聲揭開序幕，副縣長李...

台糖攜手高餐大研發甘蔗酒 獲世界酒賽雙金獎

國營事業台糖與高雄餐旅大學產學合作，以甘蔗為原料推出兩款農藝萊姆酒，獲得法國世界酒類競賽雙金獎殊榮，今天特地攜手著名的簡...

影／手搖飲喝到黑色小碎片！業者說賠6杯 高雄衛生局要開罰了

高雄網友昨天在臉書發文指控到某知名連鎖飲料店買飲料，喝到黑色不明小碎片，向店家反映，業者卻裝沒事，只說「賠6杯新的」，該...

高雄地下管路系統遭批資訊粗糙 即時監控畫面呈現黑屏

高雄2014年發生嚴重氣爆事件，地下管路資訊被外界放大檢視，高市府近年推出工務管理暨決策輔助平台，建置全市地下管路資訊，...

高雄7成舊監視器 挨批汰換龜速

高雄市警局在全市布建2萬多支監視器，7成使用逾8年須汰換，警局近年編列近5千萬元預算僅汰換500多支，議員批進度太慢，「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。