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天圓文化攜手高雄福山里 舉辦有愛捐血公益嘉年華

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
天圓文化今天舉辦「天圓福山攜手有愛公益捐血活動」嘉年華，現場吸引許多民眾挽袖捐熱血。記者劉學聖／攝影
天圓文化今天舉辦「天圓福山攜手有愛公益捐血活動」嘉年華，現場吸引許多民眾挽袖捐熱血。記者劉學聖／攝影

春暖花開季節到來，天圓文化今天攜手高雄最大里福山里與高雄捐血中心在福山里活動中心舉辦「天圓福山攜手有愛公益捐血活動」嘉年華，現場吸引許多民眾挽袖捐熱血。主辦的天圓文化特別感恩左營區福山里里長葉德龍的鼎力相助，現場太陽八段錦練打、社團表演，以及奪標闖關遊戲，並準備多種豐富獎品贈送給參加的民眾。

該活動由天圓文化教育機構志工張宗義、陳彩煌擔任主辦，包括立委黃昭順，許智傑都親自出席及致詞，活動於上午十時開始，現場並提供免費咖啡、紅茶，傳遞暖暖太陽愛。現場展出天圓文化的正能量書籍，並贈送正能量結緣書籍、正能量音樂卡及牌卡測運、經絡調理、公益剪髮等多項服務。主辦單位為感謝捐血者的善心，特別準備豐富贈品，主辦單位也特別感謝所有參與者的熱情支持，讓「捐熱血一袋、救人一命」的愛心精神持續傳遞。

天圓文化今天舉辦「天圓福山攜手有愛公益捐血活動」嘉年華，現場吸引許多民眾挽袖捐熱血。記者劉學聖／攝影
天圓文化今天舉辦「天圓福山攜手有愛公益捐血活動」嘉年華，現場吸引許多民眾挽袖捐熱血。記者劉學聖／攝影

公益 捐血中心 能量

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