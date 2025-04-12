影／四月迎城隍！金門迎城隍動員上千軍民 齊心迎神

「2025金門迎城隍－浯島宗教文化季」今天下午在金城鎮浯島城隍廟前熱鬧登場，活動由金門縣天震堂震天鼓聲揭開序幕，副縣長李文良、鎮長李誠智、浯島城隍廟主委楊耀芸等人共同敲鑼宣告活動正式開跑，為期一個月的系列活動將持續至5月15日，展現金門獨有的宗教民俗與在地廟會魅力。

今年文化季記者會特別選在國曆4月12日舉行，並由西門里跑旱船及天震堂戰鼓團熱鬧開場，吸引各界人士共襄盛舉，包括行政院金馬服務中心執行長吳增允議員董森堡、陳泱瑚，鎮代會副主席蘇碧浯與多位代表，以及縣府觀光處、金防部政戰主任鄭傑元與各里長皆到場，展現地方高度重視。

鎮長李誠智指出，特別選在國曆4月12日舉行開幕，是為呼應農曆4月12日的迎城隍正日，今年亦適逢浯島城隍遷治345週年，縣府與鎮公所聯手推動城隍信仰與觀光結合，透過一系列活動包裝文化內涵，讓更多旅客能感受信仰的力量。

備受關注的「親子蜈蚣座嘉年華」也將在闊別5年後重新登場，預定於4月26日舉行，並於4月14日上午9時開放報名（網址：https://reurl.cc/RYj6jx）。此活動由50節組成、可乘載百名孩童的蜈蚣座遶行後浦小鎮，孩童將妝扮古人坐於座上，由父親或成年男性親友扛抬出巡，呈現傳統陣頭文化，同時增進親子互動。

李誠智強調，蜈蚣座需大量人力支援，除了妝人小朋友的男性親友外，公所並號召青年壯丁組隊練習，並感謝金防部支援150位人力協助，展現軍民合作精神，確保活動順利進行。

副縣長李文良表示，迎城隍是金門重要的年度慶典，具備深厚在地文化特色，他讚許金城鎮與城隍廟攜手推廣傳統信仰，更感動於孩童參與妝扮行列，認為這不僅是文化傳承，更凝聚鄉親情感與地方認同。

浯島城隍廟主委楊耀芸表示，迎城隍是金門最熱鬧的宗教活動之一，今年預計將創下參與人數新高，活動預估吸引超過70座宮廟參加，除台灣各地宮廟外，也有來自中國大陸的廟宇跨海響應，總人數將超過1700人。