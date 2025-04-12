快訊

台灣第一人登法國羅浮宮 郭彥甫退演藝圈9年近照曝光

林岱樺涉貪案擴大！服務處幾團滅 2人羈押禁見、3人交保

影／四月迎城隍！金門迎城隍動員上千軍民 齊心迎神

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
「2025金門迎城隍－浯島宗教文化季」今天下午在金城鎮浯島城隍廟前熱鬧登場，與會貴賓一起敲鑼打鼓象徵活動啟動。記者蔡家蓁／攝影
「2025金門迎城隍－浯島宗教文化季」今天下午在金城鎮浯島城隍廟前熱鬧登場，與會貴賓一起敲鑼打鼓象徵活動啟動。記者蔡家蓁／攝影

「2025金門迎城隍－浯島宗教文化季」今天下午在金城鎮浯島城隍廟前熱鬧登場，活動由金門縣天震堂震天鼓聲揭開序幕，副縣長李文良、鎮長李誠智、浯島城隍廟主委楊耀芸等人共同敲鑼宣告活動正式開跑，為期一個月的系列活動將持續至5月15日，展現金門獨有的宗教民俗與在地廟會魅力。

今年文化季記者會特別選在國曆4月12日舉行，並由西門里跑旱船及天震堂戰鼓團熱鬧開場，吸引各界人士共襄盛舉，包括行政院金馬服務中心執行長吳增允議員董森堡、陳泱瑚，鎮代會副主席蘇碧浯與多位代表，以及縣府觀光處、金防部政戰主任鄭傑元與各里長皆到場，展現地方高度重視。

鎮長李誠智指出，特別選在國曆4月12日舉行開幕，是為呼應農曆4月12日的迎城隍正日，今年亦適逢浯島城隍遷治345週年，縣府與鎮公所聯手推動城隍信仰與觀光結合，透過一系列活動包裝文化內涵，讓更多旅客能感受信仰的力量。

備受關注的「親子蜈蚣座嘉年華」也將在闊別5年後重新登場，預定於4月26日舉行，並於4月14日上午9時開放報名（網址：https://reurl.cc/RYj6jx）。此活動由50節組成、可乘載百名孩童的蜈蚣座遶行後浦小鎮，孩童將妝扮古人坐於座上，由父親或成年男性親友扛抬出巡，呈現傳統陣頭文化，同時增進親子互動。

李誠智強調，蜈蚣座需大量人力支援，除了妝人小朋友的男性親友外，公所並號召青年壯丁組隊練習，並感謝金防部支援150位人力協助，展現軍民合作精神，確保活動順利進行。

副縣長李文良表示，迎城隍是金門重要的年度慶典，具備深厚在地文化特色，他讚許金城鎮與城隍廟攜手推廣傳統信仰，更感動於孩童參與妝扮行列，認為這不僅是文化傳承，更凝聚鄉親情感與地方認同。

浯島城隍廟主委楊耀芸表示，迎城隍是金門最熱鬧的宗教活動之一，今年預計將創下參與人數新高，活動預估吸引超過70座宮廟參加，除台灣各地宮廟外，也有來自中國大陸的廟宇跨海響應，總人數將超過1700人。

配合遷治345週年，今年活動持續深化「觀光＋信仰」模式，結合每週藝陣展演與系列文化體驗，讓遊客能從不同角度走進金門、認識迎城隍這項2013年獲文化部指定為「國家重要民俗」的傳統盛典。

「2025金門迎城隍－浯島宗教文化季」今天下午在金城鎮浯島城隍廟前熱鬧登場，活動前小孩子很配合的坐在蜈蚣座上等待。記者蔡家蓁／攝影
「2025金門迎城隍－浯島宗教文化季」今天下午在金城鎮浯島城隍廟前熱鬧登場，活動前小孩子很配合的坐在蜈蚣座上等待。記者蔡家蓁／攝影
金門迎城隍浯島宗教文化季今天下午熱鬧登場，由西門里跑旱船演出打頭陣。記者蔡家蓁／攝影
金門迎城隍浯島宗教文化季今天下午熱鬧登場，由西門里跑旱船演出打頭陣。記者蔡家蓁／攝影
「2025金門迎城隍－浯島宗教文化季」今天下午熱鬧登場，小朋友「妝人」的可愛蜈蚣座出發。記者蔡家蓁／攝影
「2025金門迎城隍－浯島宗教文化季」今天下午熱鬧登場，小朋友「妝人」的可愛蜈蚣座出發。記者蔡家蓁／攝影
金門迎城隍浯島宗教文化季今天下午熱鬧登場，天震堂的舞龍表演大受好評。記者蔡家蓁／攝影
金門迎城隍浯島宗教文化季今天下午熱鬧登場，天震堂的舞龍表演大受好評。記者蔡家蓁／攝影
「2025金門迎城隍－浯島宗教文化季」今天下午熱鬧登場，副縣長李文良（左三）、鎮長李誠智（右一）、浯島城隍廟主委楊耀芸（右二）等人接受聯訪。記者蔡家蓁／攝影
「2025金門迎城隍－浯島宗教文化季」今天下午熱鬧登場，副縣長李文良（左三）、鎮長李誠智（右一）、浯島城隍廟主委楊耀芸（右二）等人接受聯訪。記者蔡家蓁／攝影

信仰 城隍廟 金門

延伸閱讀

金門金寧鄉雨中千人剝蚵 體驗地方百年產業

金門迎城隍 親子蜈蚣座嘉年華睽違5年登場

強對流與濃霧攪局 金門小三通航班今停航

金門幼教博覽會熱鬧登場 「扎根零歲」政策成會場焦點

相關新聞

影／手搖飲喝到黑色小碎片！業者說賠6杯 高雄衛生局要開罰了

高雄網友昨天在臉書發文指控到某知名連鎖飲料店買飲料，喝到黑色不明小碎片，向店家反映，業者卻裝沒事，只說「賠6杯新的」，該...

台糖攜手高餐大研發甘蔗酒 獲世界酒賽雙金獎

國營事業台糖與高雄餐旅大學產學合作，以甘蔗為原料推出兩款農藝萊姆酒，獲得法國世界酒類競賽雙金獎殊榮，今天特地攜手著名的簡...

影／金寧石蚵文化季千人剝蚵 民眾嘆辛苦：以後不殺價

2025年金寧鄉石蚵文化季今開跑，首場活動「超頂！千人剝蚵大挑戰」下午在古寧頭北山出海口舉行，吸引近千名民眾與觀光客參加...

影／四月迎城隍！金門迎城隍動員上千軍民 齊心迎神

「2025金門迎城隍－浯島宗教文化季」今天下午在金城鎮浯島城隍廟前熱鬧登場，活動由金門縣天震堂震天鼓聲揭開序幕，副縣長李...

高雄地下管路系統遭批資訊粗糙 即時監控畫面呈現黑屏

高雄2014年發生嚴重氣爆事件，地下管路資訊被外界放大檢視，高市府近年推出工務管理暨決策輔助平台，建置全市地下管路資訊，...

高雄7成舊監視器 挨批汰換龜速

高雄市警局在全市布建2萬多支監視器，7成使用逾8年須汰換，警局近年編列近5千萬元預算僅汰換500多支，議員批進度太慢，「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。