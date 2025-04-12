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金門金寧鄉雨中千人剝蚵 體驗地方百年產業

中央社／ 金門12日電

金門縣金寧鄉石蚵文化季系列活動「千人剝蚵」今天下午在雨中登場，金寧鄉長楊忠俊說，千人剝蚵是文化季重要活動，19、20日還有主活動在金門大橋登場，盼更多旅客、民眾到場認識石蚵文化。

2025年金寧鄉石蚵文化季活動今天下午在古寧頭北山出海口，由「千人剝蚵」打頭陣，雖然活動前就開始下大雨，現場仍有近千名民眾到場參與。

金門縣副縣長李文良表示，雖然天公不作美，但也讓人深刻感受到不論是漁民、蚵民靠天吃飯的辛苦，更需要珍惜在地文化，盼文化季後續活動吸引更多兩岸三地遊客，來到金寧鄉體驗石蚵文化。

楊忠俊表示，因養殖人口老化、極端氣候等影響，今年石蚵產量不理想，所以有向其他地區買蚵因應今天活動；未來盼能推動石蚵產業轉型，透過與觀光處結合，推廣探索體驗活動等，讓更多人認識金門重要的石蚵產業。

楊忠俊說，千人剝蚵是文化季重要活動，19、20日還有主活動在金門大橋登場，去年每天至少有1萬的進出人潮，今年盼有更多旅客、民眾到場認識金門石蚵文化。

金寧鄉公所透過新聞稿表示，主活動將於4月19、20日下午2時至9時，在金門大橋金寧端周邊廣場舉行，內容涵蓋音樂晚會、親子遊樂園、主題市集、地方產業推廣與文化手作體驗等，邀請各地民眾把握機會，走進金門、走進金寧，見證石蚵文化季魅力。

老化 金門大橋

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