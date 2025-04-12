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金門迎城隍 親子蜈蚣座嘉年華睽違5年登場

中央社／ 金門12日電

2025年金門浯島城隍文化季今天開幕，金城鎮長李誠智說，系列活動中每週都有藝陣表演，親子蜈蚣座嘉年華睽違5年再舉行，26日將有搭載百名孩童的人力肩扛蜈蚣座遶行後浦小鎮。

2025年金門浯島城隍文化季開幕活動，下午2時在金城鎮浯島城隍廟前廣場舉行，在開幕前12名畫彩妝、穿著古裝的小朋友乘坐人力蜈蚣座，與神輦等由金城鎮公所出發，浩浩蕩蕩到城隍廟參加開幕式

李誠智表示，浯島城隍文化季系列活動為期1個月，每週都有藝陣表演，每回報名都秒殺的親子蜈蚣座嘉年華，過去因疫情暫停，睽違5年將重新登場，盼透過熱鬧、精彩活動，讓觀光客認識金門多元的廟會文化，感受後浦迓城隍慶典氛圍。

李誠智說，親子蜈蚣座將在4月26日登場，長達50節、搭載100名孩童的人力肩扛蜈蚣座遶行後浦小鎮；李誠智表示，蜈蚣座陣頭能號召青壯人口聚合團練、強健體魄，扛抬人員參與小朋友的男性親友必須參加，也協調金門防衛指揮部提供人力支援，讓活動順利進行。

金城鎮公所透過新聞稿表示，近年金門縣政府與金城鎮公所結合觀光活動，將富有閩南廟慶底蘊的迎城隍慶典，規劃為期1個月帶狀活動，並規劃每週藝陣表演活動，讓更多遊客可以來到金門感受慶典熱鬧氛圍。

鎮公所指出，4月18至19日、22至25日，以及4月30日至5月2日晚間都會舉辦4境特色藝陣踩街表演及蜈蚣座體驗，5月3日下午4時30分將有4境藝陣踩街大遊行。

鎮公所表示，5月9日為農曆4月12日，為迎城隍「正日」，則由浯島城隍廟管委會主導，將掀起迎城隍慶典最高潮，歡迎民眾、遊客共襄盛舉，共同迎城隍，感受後浦迓城隍慶典氛圍。

人力 城隍廟 金門

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