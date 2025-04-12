影／手搖飲喝到黑色小碎片！業者說賠6杯 高雄衛生局要開罰了

高雄網友昨天在臉書發文指控到某知名連鎖飲料店買飲料，喝到黑色不明小碎片，向店家反映，業者卻裝沒事，只說「賠6杯新的」，該名網友氣憤反問「要不要我再自己買6杯，你把這些塑膠吃一吃？」貼文掀起議論。衛生局今派員稽查，業者坦承是果汁機攪拌棒碎片，將依法開罰。

網友在「爆料公社」發文爆料，在某連鎖飲料店訂飲料，喝到好幾顆塑膠小碎片，懷疑是果汁機塑膠製的攪拌棒被打碎，致電給店家，表示願意賠償6杯飲料。

PO表示，自己不追求賠償金，也不想再喝那家店的飲料了，「果汁機零件攪拌棒被打碎？結果裝沒事還賣給客人?」原PO強調，這不是單純賠償問題，是食安及品管問題，自己「不缺錢、不求賠」，爆料為提醒食安不容輕忽，特別是攸關民眾健康的第一線服務業，更應提高警覺與處理誠意。

網友紛紛留言聲援，這是嚴重的食安問題，不能僅以「賠6杯」打發，「喝下去刮傷喉嚨誰負責？」、「不叫賠償，這本來就該退的」、「直接檢舉衛生局吧」，更有網友自爆曾在另家分店喝到異物，店家僅說一句「對不起」草草結案，讓他再也不敢回頭。

也有部分網友持不同看法，呼籲當事人應直接表明希望怎麼處理，甚至出現「得饒人處且饒人」、「買1賠6很划算」等言論，原PO傻眼回覆「要不要我買6杯，你把這些塑膠吃一吃？」還有網友分析，應是員工未依標準操作，將攪拌棒插入未蓋好的果汁機蓋內，導致攪拌棒觸刀破碎，碎片混入飲料裡。

衛生局今天派員現場查察，業者表示有接獲消費者反應，確實為員工操作不當，攪拌棒被冰沙攪碎刀片打進產品。經查業者有投保產品責任險。