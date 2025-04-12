快訊

她手機誤鎖車廂 想借手機沒人理！過來人揭關鍵：不可能幫忙

王力宏遭爆臉部燒傷「火海畫面瘋傳」！工作室急回應曝實情

1張圖看伴隨鋒面的「不穩定帶」！鄭明典：入夜後到台灣陸地

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄地下管路系統遭批資訊粗糙 即時監控畫面呈現黑屏

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
市議員白喬茵質疑工務管理暨決策輔助平台，管路資訊缺乏管路深度等三維資訊，且施工單位、搶修單位無法即時回傳突發訊息。圖／翻攝自高雄市議會直播
市議員白喬茵質疑工務管理暨決策輔助平台，管路資訊缺乏管路深度等三維資訊，且施工單位、搶修單位無法即時回傳突發訊息。圖／翻攝自高雄市議會直播

高雄2014年發生嚴重氣爆事件，地下管路資訊被外界放大檢視，高市府近年推出工務管理暨決策輔助平台，建置全市地下管路資訊，並提供即時施工畫面供閱覽，但市議員質疑該管路資訊缺乏管路深度等三維資訊，且施工單位、搶修單位無法即時回傳突發訊息，就連即時施工影像也有高達7成5是黑畫面，智慧城市淪為口號。

高市工務局建置「數位孿生5D智慧城市工務管理暨決策輔助平台」，將全市建物、道路橋梁、路燈、公園、地下管線等建設3D化整合在同一平台，用空拍3D實景、3D建築模型等，彙整近百項動靜態的監測數據、20種以上AI工程演算法，能提供地下管線、共同管道、道路挖掘路證與即時施工影像等多項服務；榮獲今年智慧城市創新應用獎。

高市近年屢次發生捷運工程、台電、自來水公司施工造成地下管線破裂，釀瓦斯外洩、停水事件，市議員白喬茵怒批「路底下有沒有管，挖了才知道！」她認為該輔助平台只是將管挖中心的圖面變成管狀分佈，無法呈現深度，三維模型很不精準，而施工挖管單位只領取管挖中心的紙本資料，若在現場發生狀況，無法透過平台即時告知並更新資訊，後續搶修單位也無法透過該平台獲得即時訊息。

全市管挖工程依規定，管線單位需設置「即時影像設備」公開挖掘現場，由市府監控施工；但白喬茵9日實際到挖管中心網站點選4個搶修中工程，有3個監控影像顯示回傳訊號異常，甚至直接傳入黑畫面，，無如實回傳的比例高達75%。

白喬茵舉例，英國政府打造地下資產管理系統，涵蓋所有地下基礎設施資產三維管線分層資訊，並能提供風險預警、即時數據更新，提供公私部門參與者標準化平台，也有權限管理制度，讓不同層級的參與者可查看特定的地下資產分布，在避免重覆挖管、挖掘風險之下，一年可節省政府3.45億英鎊開支，反觀高雄市的工務管理平台將管線資料無地下維度，且共享性低，僅市府內部使用，外部無法查詢。

高雄市管挖中心表示，目前高雄市建置3D管線系統是依據內政部國土署訂定公共設施管線資料標準，將管線圖資按不同管線類別，以不同顏色區分，並利用管線平面坐標配合埋設深度資料，以系統展繪方式呈現擬3D管線樣貌，目前中心已逐步推動運用攝影測量保存管線埋設真實樣貌，惟受限3D攝影測量成本較高，主要在危安管線挖掘施工時要求配合辦理建置。

管挖中心表示，管線單位未能依據現行規定道路挖掘施工將現場施工影像回傳供即時監控，將加強影像回傳抽查與現場施工巡查，並對未能落實辦理的管線單位與現場施工人員開罰與人員扣點。

白喬茵 高雄市

延伸閱讀

影／高雄白衣女逛百貨試戴帽子直接摸走 鬼祟行竊畫面曝光

國1南向高雄端出口清晨火燒車 管制封閉出口匝道

影／高雄雙罷劫 民進黨許智傑、黃捷進入罷免二階連署

驚悚一瞬間！高雄婦摔落輕軌軌道 險遭列車輾過去

相關新聞

屏東第一鮪230萬元 澎坊再得標

屏東眾所矚目的第一鮪昨天拍賣，最終由在地企業澎坊以每公斤1萬300元，總價230萬7200元標得，這也是澎坊連續3年標得...

高雄地下管路系統遭批資訊粗糙 即時監控畫面呈現黑屏

高雄2014年發生嚴重氣爆事件，地下管路資訊被外界放大檢視，高市府近年推出工務管理暨決策輔助平台，建置全市地下管路資訊，...

高雄7成舊監視器 挨批汰換龜速

高雄市警局在全市布建2萬多支監視器，7成使用逾8年須汰換，警局近年編列近5千萬元預算僅汰換500多支，議員批進度太慢，「...

石蚵歉收 金門買蚵辦文化祭惹議

邁入第22年的金寧鄉石蚵文化季今天在古寧頭北山出海口登場，卻被質疑今年古寧頭蚵田石蚵產量嚴重銳減，只能向外地收購石蚵支應...

影／高雄女在垃圾車開車時拋垃圾 砸中清潔隊員挨告

高雄楠梓區一名女子昨天晚上倒垃圾，趁垃圾車開過去，看準時間從車後方拋出垃圾，不料砸中清潔隊員，被提告傷害，她在臉書發文反...

屏東第一鮪總價230萬7200元拍出 在地企業連3年標得

「1萬300元一聲、1萬300元兩聲、1萬300元三聲，成交！」屏東黑鮪魚文化觀光季眾所矚目的「第一鮪」今日進行拍賣，最...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。