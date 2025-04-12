石蚵歉收 金門買蚵辦文化祭惹議

邁入第22年的金寧鄉石蚵文化季今天在古寧頭北山出海口登場，卻被質疑今年古寧頭蚵田石蚵產量嚴重銳減，只能向外地收購石蚵支應，文化季已悖離初衷，「根本是在消化預算」。金寧鄉長楊忠俊證實，但強調希望透過文化季，讓更多人認識蚵田的故事與價值。

楊忠俊說，今年確實首次遭遇石蚵大幅歉收，為維持活動品質，鄉公所向安岐、后沙、瓊林等地收購石蚵支援。他表示，石蚵文化節不僅是一場觀光活動，更是金寧鄉產業文化的延續，希望透過文化季，讓更多人認識蚵田的故事與價值。

古寧村長李開陣指出，當地蚵田自明永樂年間拓墾至今已有400年歷史，過去盛產潔淨肥美的石蚵，家家戶戶下海擎蚵，如今每日作業人數不到10人，產量僅為往年十分之一。他感嘆，這項傳統技藝極為辛苦，年輕人無意接棒，產業後繼乏人。

金門縣水產試驗所表示，石蚵減產原因眾多，包括氣候暖化、海水升溫、洋流變化及中國沿岸抽砂導致淤泥堆積，破壞蚵苗生長環境；加上傳統工法失傳、蚵田淤積，更新循環中斷，陷入惡性循環。

地方人士呼籲政府應介入協助，包括展開科學研究、清理蚵場、育苗復育與培訓人力，並導入文化解說與體驗觀光。縣議員董森堡表示，只有讓石蚵從單一農業轉型為文化觀光融合產業，這片蚵田才有活下來的可能。