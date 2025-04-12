聽新聞
0:00 / 0:00

屏東第一鮪230萬元 澎坊再得標

聯合報／ 記者潘奕言／屏東報導
屏東第一鮪由船艙上吊至秤重區秤重，現場人員爭搶拍照。記者潘奕言／攝影
屏東第一鮪由船艙上吊至秤重區秤重，現場人員爭搶拍照。記者潘奕言／攝影

屏東眾所矚目的第一鮪昨天拍賣，最終由在地企業澎坊以每公斤1萬300元，總價230萬7200元標得，這也是澎坊連續3年標得第一鮪。

今年屏東第一鮪由東港籍漁船茂豐祥號於5日深夜11時許在東南方海域捕獲，7日凌晨4時50分載回東港，昨天拍賣。昨天近午，茂豐祥號由海巡署船艦開路，在鞭炮聲中風光入港，當第一鮪從船艙中緩緩吊起，現場歡呼聲不斷，屏東縣長周春米親手掛上「屏東第一鮪」標牌，經測量，重224.6公斤、長219公分。

周春米客串拍賣官，藝人董至成則扮成日本藝術家草間彌生，搭檔炒熱氣氛。拍賣會由每公斤1000元起標，價格一路攀升，最後由澎坊公司以230萬7200元標得。捕獲第一鮪的船長陳睿豪感謝縣府，幫忙拍賣到這麼好的價格。

今年屏東第一鮪每公斤拍價與去年相同，但因體型較小，總價較去年少約80萬元。澎坊總經理常春媚說，黑鮪魚是上天給屏東的禮物，漁民很辛勞，縣府每年辦理黑鮪魚文化觀光季力挺漁民，公司也希望拋磚引玉，號召更多企業支持漁民。

東港 漁民

延伸閱讀

因應美國關稅政策 屏東縣長周春米：啟動四大應變、四項補助

屏東子弟牽線 縣府與美國賓州德拉瓦郡締結姐妹縣

與德拉瓦郡締姐妹縣 屏東縣長周春米：台美地方交流新突破

周春米赴台灣祭與樂迷同樂 賴總統驚喜獻聲

相關新聞

屏東第一鮪230萬元 澎坊再得標

屏東眾所矚目的第一鮪昨天拍賣，最終由在地企業澎坊以每公斤1萬300元，總價230萬7200元標得，這也是澎坊連續3年標得...

高雄7成舊監視器 挨批汰換龜速

高雄市警局在全市布建2萬多支監視器，7成使用逾8年須汰換，警局近年編列近5千萬元預算僅汰換500多支，議員批進度太慢，「...

石蚵歉收 金門買蚵辦文化祭惹議

邁入第22年的金寧鄉石蚵文化季今天在古寧頭北山出海口登場，卻被質疑今年古寧頭蚵田石蚵產量嚴重銳減，只能向外地收購石蚵支應...

影／高雄女在垃圾車開車時拋垃圾 砸中清潔隊員挨告

高雄楠梓區一名女子昨天晚上倒垃圾，趁垃圾車開過去，看準時間從車後方拋出垃圾，不料砸中清潔隊員，被提告傷害，她在臉書發文反...

屏東第一鮪總價230萬7200元拍出 在地企業連3年標得

「1萬300元一聲、1萬300元兩聲、1萬300元三聲，成交！」屏東黑鮪魚文化觀光季眾所矚目的「第一鮪」今日進行拍賣，最...

金門石蚵量少價揚 蚵農憂成夕陽產業盼轉型

金門知名美食「石蚵」今年數量驟減，當地蚵農推測與全球氣候暖化、海洋環境變遷有關，傳統養殖重鎮金寧鄉古寧頭，如今石蚵產量大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。