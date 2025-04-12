屏東第一鮪230萬元 澎坊再得標

屏東眾所矚目的第一鮪昨天拍賣，最終由在地企業澎坊以每公斤1萬300元，總價230萬7200元標得，這也是澎坊連續3年標得第一鮪。

今年屏東第一鮪由東港籍漁船茂豐祥號於5日深夜11時許在東南方海域捕獲，7日凌晨4時50分載回東港，昨天拍賣。昨天近午，茂豐祥號由海巡署船艦開路，在鞭炮聲中風光入港，當第一鮪從船艙中緩緩吊起，現場歡呼聲不斷，屏東縣長周春米親手掛上「屏東第一鮪」標牌，經測量，重224.6公斤、長219公分。

周春米客串拍賣官，藝人董至成則扮成日本藝術家草間彌生，搭檔炒熱氣氛。拍賣會由每公斤1000元起標，價格一路攀升，最後由澎坊公司以230萬7200元標得。捕獲第一鮪的船長陳睿豪感謝縣府，幫忙拍賣到這麼好的價格。

今年屏東第一鮪每公斤拍價與去年相同，但因體型較小，總價較去年少約80萬元。澎坊總經理常春媚說，黑鮪魚是上天給屏東的禮物，漁民很辛勞，縣府每年辦理黑鮪魚文化觀光季力挺漁民，公司也希望拋磚引玉，號召更多企業支持漁民。