高雄7成舊監視器 挨批汰換龜速

高雄市警局在全市布建2萬多支監視器，7成使用逾8年須汰換，警局近年編列近5千萬元預算僅汰換500多支，議員批進度太慢，「以此進度需20年才換得完」。另，全市具車牌辨識系統的監視器僅3840支，比率僅16%，不利偵辦刑案，要求加速增設。

警察局長林炎田說，已達年限的監視器每年都會增加，會向市府爭取更多經費，或向民間募求，充實全市監錄系統。至於車牌辨識系統主要針對肇事車輛，因應各種治安、交通事故，市區還是需要全景監視器，因此在合理狀況下，車辨功能監視器可設定25%至30%、約5800支。

截至上月止，高雄計有2萬2899支監視器，7成以上需汰換，市警局去年編3995萬元汰換錄影監視系統，編1000萬元導入車辨功能，但議員發現，去年近5千萬元預算僅汰換500多支監視器，1支汰換費用達10餘萬元，依此進度需花20幾年才汰換得完。

議員黃文志說，過去曾發生民眾因車禍調不到監視器，無法確認肇事責任，最後直接到總統府撒冥紙。他也接獲不少民眾陳情，抱怨路口未設監視器，甚至有監視器已使用16年。此外2萬多支監視器，3840支具車辨功能，不利偵辦犯罪。

議員何權峰指近兩年汰換監視器預算分配至各警分局，平均妥善率達90.5%，但經評估，治安、交通熱點急迫需要的監視器達525支，數量仍不足。

員警透露，先前查辦張介宗連續殺人分屍案，雖然凶宅前就有監錄系統，但因曾經損壞，沒能錄到有力證據，只好調閱附近民宅監錄影像，所幸掌握到3名被害人行蹤，全案轉圜。

市警局表示，3年前原計畫將全市監錄系統改「全租賃」，監視器、線路及維修都發包給電信業者，但2萬多支監視器全數汰換，經費高達35億元，加上物價上漲，恐怕上看40億元以上，評估後，還是只能逐年編預算汰換。