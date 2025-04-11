澎湖選手特奧會獲獎牌 縣長陳光復頒發獎金嘉勉

澎湖選手蔡靖宏與許宜婷參加2025年冬季世界特殊奧林匹克運動會，在花式滑冰與雪鞋接力賽，分別榮獲銀牌與銅牌佳績，縣長陳光復今天頒發獎狀與獎金，肯定優異表現。

2025年冬季世界特殊奧林匹克運動會今年3月在義大利杜林舉行，來自澎湖的選手展現非凡實力，就讀國立澎湖海事水產職校的校友蔡靖宏，在花式滑冰項目中，技驚四座，勇奪銀牌；許宜婷則與隊友攜手在女子400公尺雪鞋接力賽中奪得銅牌、100公尺及800公尺獲得第4名佳績，為澎湖爭光。

陳光復表示，能代表台灣參加特奧會，本身就是無上的榮耀，而2名澎湖囡仔從世界各國優秀選手中，脫穎而出奪得獎牌，令人欽佩，讓世界看見台灣，更展現出澎湖人堅忍不拔的「三點水」精神。

陳光復今天接見蔡靖宏、許宜婷與教練郭仁祥等人，親自頒發獎狀與獎金，期許持續追求卓越，成為後進的典範與榜樣。