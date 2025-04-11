高雄改良芒果、水蜜桃因低溫減產 農業局啟動農損救助

今年初因低溫充足，高雄全市改良種芒果普遍開花良好，但開花結果期遇低溫時間長，導致授粉不良、著果不佳及有無籽果等損害；那瑪夏地區及甲仙地區水蜜桃同樣因年初低溫影響授粉，導致著果不良；高市農業局向中央成功爭取改良種芒果和水蜜桃每公頃救助10萬元，並經農業部公告，自4月12日起至25日受理農民申報。

本市改良種芒果種植面積約1622公頃，主要在六龜區335公頃、桃源區256公頃及阿蓮區148公頃等；本市水蜜桃種植面積約45公頃，以那瑪夏區40公頃為主，近來農業局及各區公所收到農民反映因低溫較長導致結果率不佳，預估整體產量改良種芒果減少約6成，水蜜桃減少約3成，近日邀集高雄區農業改良場、農糧署與區公所確認災情。

農業局分別於4月8、9日函文向中央爭取救助，農業部於4月11日公告納入現金救助項目，改良種芒果及水蜜桃救助額度為每公頃10萬元。自4月12日起至25日受理農民申報。

農業局局長姚志旺題型，本市種植改良種芒果及那瑪夏區、甲仙區種植水蜜桃，且受災損失達2成以上的農友，可先利用「農產業天然災害現地照相APP」拍照，並務必於114年4月25日前(假日得不受理)，持身分證、印章、農會存款簿及土地所有權狀或土地使用同意書等相關文件，儘速向受災地區公所申辦現金救助，市府將全力協助與加速勘災與現金救助發放，農友復耕若需低利貸款，亦可洽當地農會辦理。